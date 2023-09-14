Произошел коммуникационный сбой: Маляр о причине дезинформации относительно освобождения Андреевки
Преждевременное сообщение о деоккупации населенного пункта Андреевка в Донецкой области произошло из-за “коммуникационного сбоя” между несколькими источниками информации.
Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
— Уточняю относительно информации об освобождении Андреевки. Я не выкладываю такую информацию без координации и согласования с военными. Сейчас произошел коммуникационный сбой между несколькими источниками информации, которые докладывают непосредственно с места событий. В Андреевке есть определенный успех и по состоянию на сейчас продолжаются тяжелые бои, — написала она.
Напомним, сегодня Маляр сообщила об освобождении Андреевки, после чего информацию опровергла 3-я отдельная штурмовая бригада, а впоследствии и сама заместитель министра обороны. В частности, сообщалось, что ситуация в районе Андреевки “сложная и изменчивая”, продолжаются тяжелые бои.
Фото: Анна Маляр
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