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Стався комунікаційний збій: Маляр про причину дезінформації щодо звільнення Андріївки

Ганна Маляр

Передчасне повідомлення про деокупацію населеного пункту Андріївка у Донецькій області сталося через “комунікаційний збій” між декількома джерелами інформації.

Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

– Уточнюю з приводу інформації про звільнення Андріївки. Я не викладаю таку інформацію без координації та узгодження з військовими. Наразі відбувся комунікаційний збій між декількома джерелами інформації, які доповідають безпосередньо з місця подій. В Андріївці є певний успіх і станом на зараз тривають важкі бої, – написала вона.

Нагадаємо, сьогодні Маляр повідомила про звільнення Андріївки, після чого інформацію спростувала 3-тя окрема штурмова бригада, а згодом і сама заступниця міністра оборони. Зокрема, повідомлялось, що ситуація в районі Андріївки “складна і мінлива”, тривають важкі бої.

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Фото: Ганна Маляр

Війна в Україні, Ганна Маляр, Донецька область
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