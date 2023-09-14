Стався комунікаційний збій: Маляр про причину дезінформації щодо звільнення Андріївки
Передчасне повідомлення про деокупацію населеного пункту Андріївка у Донецькій області сталося через “комунікаційний збій” між декількома джерелами інформації.
Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
– Уточнюю з приводу інформації про звільнення Андріївки. Я не викладаю таку інформацію без координації та узгодження з військовими. Наразі відбувся комунікаційний збій між декількома джерелами інформації, які доповідають безпосередньо з місця подій. В Андріївці є певний успіх і станом на зараз тривають важкі бої, – написала вона.
Нагадаємо, сьогодні Маляр повідомила про звільнення Андріївки, після чого інформацію спростувала 3-тя окрема штурмова бригада, а згодом і сама заступниця міністра оборони. Зокрема, повідомлялось, що ситуація в районі Андріївки “складна і мінлива”, тривають важкі бої.
Фото: Ганна Маляр
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