СБУ проводить обшуки у нардепа Нестора Шуфрича: його підозрюють у держзраді
Сьогодні зранку співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками в будинок народного депутата Нестора Шуфрича.
Про це Фактам ICTV повідомили джерела в СБУ.
Нардепа підозрюють у державній зраді.
За даними джерел, народний депутат України тісно працював із фсбшником і екснардепом Володимиром Сівковичем – який з московського офісу координував роботу російської агентури в Україні.
Саме Сівкович курував роботу колишнього начальника кримського главку СБУ Олега Кулініча, якого особисто Василь Малюк (нинішній очільник СБУ) затримував минулого року.
Джерело наголошує, що Нестор Шуфрич транслював в Україні російські наративи та пропаганду. Наприклад, розповідав, що наша держава – штучне утворення.
Чекаємо деталей від СБУ.
Фото: джерело
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