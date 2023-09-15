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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

СБУ проводить обшуки у нардепа Нестора Шуфрича: його підозрюють у держзраді

Шуфрич

Сьогодні зранку співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками в будинок народного депутата Нестора Шуфрича.

Про це Фактам ICTV повідомили джерела в СБУ.

Нардепа підозрюють у державній зраді.

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За даними джерел, народний депутат України тісно працював із фсбшником і екснардепом Володимиром Сівковичем – який з московського офісу координував роботу російської агентури в Україні.

шуфрич

Саме Сівкович курував роботу колишнього начальника кримського главку СБУ Олега Кулініча, якого особисто Василь Малюк (нинішній очільник СБУ) затримував минулого року.

Джерело наголошує, що Нестор Шуфрич транслював в Україні російські наративи та пропаганду. Наприклад, розповідав, що наша держава – штучне утворення.

Чекаємо деталей від СБУ.

Фото: джерело

Державна зрада, Нестор Шуфрич, обшук, СБУ
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