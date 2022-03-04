Военные задержали Шуфрича, он фотографировал украинские позиции

В пятницу, 4 марта, народного депутата Верховной Рады от ОПЗЖ Нестора Шуфрича задержали за то, что он фотографировал позиции украинских военных на телефон.

– Мы взяли Шуфрича, – сообщил военный и волонтер Андрей Хоманчук на своей странице в Facebook.

Информацию о задержании Шуфрича опубликовал и другой украинский волонтер, Юрий Бирюков. По его словам, депутат фотографировал позиции украинских военных. Где именно – не указывается.

– Кто задержал Шуфрича – тот 206-й батальон. Фотографировать наши позиции – занятие глупое и стремное, – написал он у себя в Facebook.

Напомним, 18 февраля Нестор Шуфрич получил по лицу от журналиста Юрия Бутусова. Это произошло в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.