Март, 28 в 12:38

Близкий соратник Медведчука Нестор Шуфрич, который является народным депутатом от запрещенной партии Оппозиционная платформа — За життя, владеет состоянием, которое записано на подставных лиц.

Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus.Info.

По словам журналистов, у Шуфрича много недвижимости и земли, хотя последние 25 лет он только тем и занимался, что сидел в парламенте.

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Самые дорогие активы нардепа записаны на откровенно подставных лиц.

Семейные активы Шуфрича можно разделить на две группы. Первая — его собственные, где владельцами являются или он сам, или его жена, отец, сын или многолетний парламентский помощник Вячеслав Черепаня. Вторая — корпоративные, где владельцами являются компании, записанные преимущественно на вышеупомянутых лиц.

Состояние семьи Шуфрича

По данным журналистов, в Конча-Заспе семья нардепа владеет четырьмя имениями, которые в целом составляют более 2000 кв. метров недвижимости; а также более гектара земли стоимостью 250 млн грн.

Одно имение оформлено по договору дарения и стоит 120-130 млн грн. Владельцем еще одного имения на 358 кв. м и 15 соток земли в закрытом коттеджном городке является фирма жены Шуфрича Екатерины Майковой.

Еще одним имением на 300 кв. м стоимостью примерно 30 млн грн владеет сын нардепа Александр.

Четвертое имение принадлежит компании, основанной отцом Шуфрича. Однако впоследствии эта недвижимость перешла в собственность кипрской фирмы и женщины Татьяны Скакун, которая прописана в селе Харпачка Винницкой области.

Журналисты BIHUS Info нашли у Шуфрича имение во временно оккупированном Крыму — по соседству с Виктором Медведчука.

Другая недвижимость

В центре Киева Нестор Шуфрич и его сын имеют шесть квартир общей площадью 430 кв. м, стоимость которых может достигать 130 млн грн.

Отец народного депутата в конце января 2014 года стал владельцем апартаментов в Одессе на 500 кв. метров и двух паркомест. Сын Шуфрича в июле 2021 года купил в Одессе три паркоместа и два нежилых помещения площадью общей площадью 630 кв. м.

В селе Процив Киевской области отец Шуфрича владеет конным комплексом Конюшня Бутенко.

На своего помощника Черепаню нардеп записал земельные участки и некоторую недвижимость. Например, Черепаня является одним из владельцев ряда агрокомпаний, которые арендуют и обрабатывают гектары земли в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях.

С семьей Шуфрича связаны охотничьи угодья в Закарпатской, Сумской областях и посреди заповедной зоны Киевской области.

А еще среди активов Шуфрича есть Киевский речной порт.