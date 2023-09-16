Были слишком самоуверенны: в ГУР назвали потери элитных бойцов РФ в Гостомеле

Во время боев в Гостомеле Россия потеряла 200 элитных специалистов по захвату аэродромов.

Об этом рассказал командир подразделения спецназначения ГУР МО Украины во время встречи украинской власти с представителями дипломатического корпуса иностранных государств по имплементации Формулы мира Владимира Зеленского.

Мероприятие было посвящено реализации шестого пункта Формулы — Вывод российских войск и прекращение боевых действий и инициировано руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

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К обсуждению под председательством Андрея Ермака, которое состоялось на территории аэропорта Антонов в Гостомеле, присоединились представители более 70 иностранных государств.

Ермак рассказал о символическом для Украины значении места, где проходило мероприятие.

— 24 февраля прошлого года здесь началась битва за столицу Украины. Здесь был разбит миф о непобедимости российской армии. Здесь развеялись кремлевские амбиции “взять Киев за три дня”. И здесь за пять недель оккупации “русский мир” показал свою истинную суть: грабеж, пытки, массовые убийства, — сказал глава Офиса главы государства.

В рамках встречи с речью выступил Герой Украины, командир подразделения спецназначения Главного управления разведки (ГУР), офицер-разведчик, участвовавший в битве за Киев, имя которого не называется.

Он напомнил для дипломатов детали боевых действий в Гостомеле, где россияне намеревались высадить десант и захватить аэродром Антонов.

По плану Москвы, аэродром под Киевом должен был послужить ключевым хабом для быстрой переброски транспортной авиацией техники и живой силы для дальнейшей оккупации столицы Украины.

— Похоже, россияне думали, что повторят сценарий захвата аэродрома, как во время “приштинского броска” в Косово от 12 июня 1999 года. Они думали, что в Гостомеле повторят сценарий захвата аэродрома, как во время событий в Казахстане в начале января 2022 года. Они были настолько самоуверенны, не осознавая, что имеют дело с украинцами, — отметил Герой Украины.

Разведчик пояснил, что действия спецназовцев ГУР МО Украины и других подразделений Сил безопасности и обороны государства в Гостомеле были направлены на то, чтобы уничтожить как можно больше сил и средств врага и не допустить захвата аэродрома.

В результате ожесточенных боев взлетно-посадочные полосы в аэропорту стали непригодными для приема российских транспортных бортов с войсками и техникой. Враг понес значительные потери.

— В боях за аэродром Антонов государство-агрессор потеряло около 200 элитных боевых специалистов по захвату аэродромов и аэропортов, которые десятилетиями участвовали в военных учениях такого типа, — сообщил представитель ГУР МО Украины.

Офицер Военной разведки Украины призвал послов 70 государств поддержать Формулу мира Президента Зеленского и дожать Россию.

— Наша общая задача дожать врага, чтобы последний вражеский солдат покинул всю территорию Украины, какой она была по состоянию на 1991 год. Мирный план Владимира Зеленского четкий и понятный — враг должен покинуть все захваченные территории Украины, только после этого должен начаться масштабный переговорный процесс по урегулированию всех без исключения вопросов, спровоцированных российской агрессией, — подытожил Герой Украины.

При обсуждении Формулы мира Владимира Зеленского руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что восстановление территориальной целостности Украины без превращения войны в замороженный конфликт будет определять глобальную безопасность на десятки лет вперед.

— Это может служить универсальным механизмом прекращения международных вооруженных конфликтов в будущем. Соответствующие инструменты, реализованные в контексте войны в Украине, могут стать универсальными и быть отраженными в резолюциях Генассамблеи ООН, — убежден Андрей Ермак.

Напомним, ранее в Службе безопасности Украины рассказали, что в январе и феврале 2022 года государственные чиновники предприятия Антонов не дали военным обустроить на аэродроме в Гостомеле оборону самолета АН-225 Мрия.

Источники: Офіс президента, ГУР МО

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