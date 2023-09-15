Чиновники Антонова не дали военным обустроить надлежащую оборону Мрии в Гостомеле — СБУ
В январе-феврале 2022 года чиновники ГП Антонов не дали военным обустроить на аэродроме в Гостомеле надлежащую оборону самолета АН-225 Мрия.
Об этом в эфире программы Невідворотне покарання рассказал представитель Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.
— Следователи СБУ установили, что в январе-феврале 2022 года должностные лица ГП Антонов фактически препятствовали военнослужащим Нацгвардии обустроить надлежащую оборону в Гостомеле. Предупреждение о возможном вторжении РФ в Украину было, и ГП Антонов имело рекомендации и предписания, что оборону надо усиливать. Но госпредприятие препятствовало этому, — сказал Дехтяренко.
По словам представителя СБУ, чиновники не допускали военных на территорию предприятия и запрещали возводить оборонительные и защитные сооружения.
Такие действия представителей Антонова привели к уничтожению российскими оккупантами АН-225 Мрия.
Трое фигурантов дела об уничтожении самолета получили подозрения. Двое из них задержаны и находятся под стражей.
Третий фигурант скрывается от правосудия, его местонахождение установлено, сообщил Дехтяренко.
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