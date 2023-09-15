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Валентина Летяк, редактор ленты

Ни одного уцелевшего дома, люди выехали: что известно об освобожденной Андреевке

Звільнена Андріївка на карті

Андреевка — очень маленькое село в Донецкой области, расположенное южнее Бахмута, в 3 км от Клещиевки. Его освобождение от оккупантов 15 сентября официально подтвердил Генштаб ВСУ.

Еще до полномасштабного вторжения, по данным на январь 2022 года, там проживали 77 человек преимущественно пожилого возраста, не было собственной инфраструктуры и отделения почты, рассказала староста Ивановского старостинского округа Елена Данько.

По ее словам, Андреевка входит в состав Ивановского старостинского округа, пенсию людям привозила Укрпочта, или же им приходилось ездить в соседнюю Клищиевку.

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Данько говорит, что активные бои в селе начались в сентябре 2022 года, здесь повреждены все дома, поэтому его жители эвакуировались в более безопасные регионы. То есть на момент оккупации людей в Андреевке уже не было.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 569-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Deep State

Источник: Суспільне
Бахмут, Война в Украине, Донецкая область, ВСУ, контрнаступ, Російська агресія
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