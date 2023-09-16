Знищення корабля та підводного човна: Бійці ССО висадилися у Криму для коригування вогню

Група військових Сил спеціальних операцій (ССО) коригувала вогонь по великому десантному кораблю Мінськ і підводному човну Ростов-на-Дону.

Про це повідомило командування Сил спеціальних операцій.

Сили спеціальних операцій отримали інформацію із декількох джерел про ймовірне перебування корабля Мінськ і дизель-електричного підводного човна Ростов-на-Дону на одному з судноремонтних підприємств у Севастополі.

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Оперативники ССО на човнах підійшли до безпечного місця поблизу Криму і потрапили до берега завдяки підводним засобам. Далі воїни узялися до виконання основної частини завдання.

За допомогою спеціальних технічних засобів розвідки військові ідентифікували та навели вогонь на ціль.

Група CCO коригувала вогонь та підтвердила знищення цілей. Після цього наші бійці успішно полишили півострів.

– Все це стало можливим завдяки професіоналізму та зухвалості наших воїнів! – наголосило командування ССО.

В ніч на 13 вересня у тимчасово окупованому Севастополі прогриміли вибухи, після чого загорівся Севастопольський морський завод.

Раніше у мережі з’явилося відео наслідків влучання по російському кораблю в Севастополі. Своєю чергою розвідка Міноборони Великої Британії підтвердила виведення з ладу ВДК Мінськ і підводного човна Ростов-на-Дону.

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