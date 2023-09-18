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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Бойцы бригады Лють показали, как освобождали Клещиевку

військова техніка, ЗСУ, війна
Фото: Генштаб ВСУ

Бойцы штурмовой бригады Нацполиции Лють показали, как они с воинами 80 отдельной десантно-штурмовой бригады и 5 отдельной штурмовой бригады освобождали село Клещиевка Донецкой области от российских оккупантов.

Соответствующее видео опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, как украинские защитники бьют по позициям врага и уничтожают технику оккупантов, а затем во время ближних боев проводят зачистку местности, в частности разоблачают места расположения вражеских солдат в руинах зданий.

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Стоит отметить, что с видео ясно – от самого села осталась только выжженная земля.

Напомним, утром 17 сентября глава Офиса президента Украины Андрей Ермак намекнул на освобождение Клещиевки и выложил фото.

Через несколько часов в пресс-службе штурмовой бригады Лють сообщили, что в Клещиевке продолжаются бои. Военные попросили дождаться официальных сообщений от Генштаба.

И уже вечером начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш официально подтвердил освобождение Клещиевки. Стоит отметить, она находится всего в 7 километрах от Бахмута.

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Бахмут, Война в Украине, Донецкая область, ВСУ, контрнаступ, Російська агресія
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