Бійці бригади Лють показали, як звільняли Кліщіївку
Бійці штурмової бригади Нацполіції Лють показали, як вони з воїнами 80 окремої десантно-штурмової бригади та 5 окремої штурмової бригади звільняли село Кліщіївка Донецької області від російських окупантів.
Відповідне відео опублікували у соцмережах.
На кадрах помітно, як українські захисники б’ють по позиціях ворога та знищують техніку окупантів, а потім під час ближніх боїв проводять зачистку місцевості, зокрема викривають місця розташування ворожих солдат у руїнах будівель.
Варто зазначити, що з відео зрозуміло – від самого села залишилася лише випалена земля.
Нагадаємо, зранку 17 вересня голова Офісу президента України Андрій Єрмак натякнув на звільнення Кліщіївки та виклав фото.
Через декілька годин у пресслужбі штурмової бригади Лють повідомили, що у Кліщіївці тривають бої. Військові попросили дочекатися офіційних повідомлень від Генштабу.
І вже ввечері начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш офіційно підтвердив звільнення Кліщіївки. Варто зазначити, вона розташована усього за 7 кілометрів від Бахмута.
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