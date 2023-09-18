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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Бійці бригади Лють показали, як звільняли Кліщіївку

військова техніка, ЗСУ, війна
Фото: Генштаб ЗСУ

Бійці штурмової бригади Нацполіції Лють показали, як вони з воїнами 80 окремої десантно-штурмової бригади та 5 окремої штурмової бригади звільняли село Кліщіївка Донецької області від російських окупантів. 

Відповідне відео опублікували у соцмережах. 

На кадрах помітно, як українські захисники б’ють по позиціях ворога та знищують техніку окупантів, а потім під час ближніх боїв проводять зачистку місцевості, зокрема викривають місця розташування ворожих солдат у руїнах будівель.

Зараз дивляться

Варто зазначити, що з відео зрозуміло – від самого села залишилася лише випалена земля. 


Нагадаємо, зранку 17 вересня голова Офісу президента України Андрій Єрмак натякнув на звільнення Кліщіївки та виклав фото.

Через декілька годин у пресслужбі штурмової бригади Лють повідомили, що у Кліщіївці тривають бої. Військові попросили дочекатися офіційних повідомлень від Генштабу.

І вже ввечері начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш офіційно підтвердив звільнення Кліщіївки. Варто зазначити, вона розташована усього за 7 кілометрів від Бахмута.

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Бахмут, Війна в Україні, Донецька область, ЗСУ, контрнаступ, Російська агресія
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

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