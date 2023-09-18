Бойцы ВСУ подняли флаг Украины над освобожденной Андреевкой
Украинские защитники подняли флаг над деоккупированной Андреевкой в Донецкой области.
Об этом сообщила 3 отдельная штурмовая бригада.
— Украинский флаг над населенным пунктом Андреевка поднят! Отвоеван подразделениями Третьей отдельной штурмовой бригады, — говорится в сообщении.
Указано, что хоть село и освобождено, оно находится под постоянными обстрелами и попытками врага штурмовать его.
Освобождение Андреевки от оккупантов 15 сентября официально подтвердил Генштаб ВСУ.
Фото: 2 механизированный батальон 3 ОШБр
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