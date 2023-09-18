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Украина
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Бойцы ВСУ подняли флаг Украины над освобожденной Андреевкой

Бойцы ВСУ подняли флаг Украины над освобожденной Андреевкой

Украинские защитники подняли флаг над деоккупированной Андреевкой в Донецкой области.

Об этом сообщила 3 отдельная штурмовая бригада.

— Украинский флаг над населенным пунктом Андреевка поднят! Отвоеван подразделениями Третьей отдельной штурмовой бригады, — говорится в сообщении.

Бойцы ВСУ подняли флаг Украины над освобожденной Андреевкой
2-й механізований батальйон 3 ОШБр
Бойцы ВСУ подняли флаг Украины над освобожденной Андреевкой
2-й механізований батальйон 3 ОШБр
Бойцы ВСУ подняли флаг Украины над освобожденной Андреевкой
2-й механізований батальйон 3 ОШБр
Бойцы ВСУ подняли флаг Украины над освобожденной Андреевкой
2-й механізований батальйон 3 ОШБр
Бойцы ВСУ подняли флаг Украины над освобожденной Андреевкой
2-й механізований батальйон 3 ОШБр
Бойцы ВСУ подняли флаг Украины над освобожденной Андреевкой
Бойцы ВСУ подняли флаг Украины над освобожденной Андреевкой
Бойцы ВСУ подняли флаг Украины над освобожденной Андреевкой
Бойцы ВСУ подняли флаг Украины над освобожденной Андреевкой
Бойцы ВСУ подняли флаг Украины над освобожденной Андреевкой

Указано, что хоть село и освобождено, оно находится под постоянными обстрелами и попытками врага штурмовать его.

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Освобождение Андреевки от оккупантов 15 сентября официально подтвердил Генштаб ВСУ.

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Фото: 2 механизированный батальон 3 ОШБр

Война в Украине, Донецкая область
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