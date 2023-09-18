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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Бійці ЗСУ підняли прапор України над звільненою Андріївкою

Бійці ЗСУ підняли прапор України над звільненою Андріївкою

Українські захисники підняли прапор над деокупованою Андріївкою на Донеччині.

Про це повідомила 3 окрема штурмова бригада.

– Український прапор над населеним пунктом Андріївка здійнято! Відвойовано підрозділами Третьої окремої штурмової бригади, – йдеться у повідомленні.

Бійці ЗСУ підняли прапор України над звільненою Андріївкою
2-й механізований батальйон 3 ОШБр
Бійці ЗСУ підняли прапор України над звільненою Андріївкою
2-й механізований батальйон 3 ОШБр
Бійці ЗСУ підняли прапор України над звільненою Андріївкою
2-й механізований батальйон 3 ОШБр
Бійці ЗСУ підняли прапор України над звільненою Андріївкою
2-й механізований батальйон 3 ОШБр
Бійці ЗСУ підняли прапор України над звільненою Андріївкою
2-й механізований батальйон 3 ОШБр
Бійці ЗСУ підняли прапор України над звільненою Андріївкою
Бійці ЗСУ підняли прапор України над звільненою Андріївкою
Бійці ЗСУ підняли прапор України над звільненою Андріївкою
Бійці ЗСУ підняли прапор України над звільненою Андріївкою
Бійці ЗСУ підняли прапор України над звільненою Андріївкою

Зазначено, що, хоч село і звільнено, воно перебуває під постійними обстрілами та спробами ворога штурмувати його.

Зараз дивляться

Звільнення Андріївки від окупантів 15 вересня офіційно підтвердив Генштаб ЗСУ.

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Бійці ЗСУ підняли прапор України над звільненою Андріївкою

Фото: 2 механізований батальйон 3 ОШБр

Війна в Україні, Донецька область
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