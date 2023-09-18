Бійці ЗСУ підняли прапор України над звільненою Андріївкою
Українські захисники підняли прапор над деокупованою Андріївкою на Донеччині.
Про це повідомила 3 окрема штурмова бригада.
– Український прапор над населеним пунктом Андріївка здійнято! Відвойовано підрозділами Третьої окремої штурмової бригади, – йдеться у повідомленні.
Зазначено, що, хоч село і звільнено, воно перебуває під постійними обстрілами та спробами ворога штурмувати його.
Звільнення Андріївки від окупантів 15 вересня офіційно підтвердив Генштаб ЗСУ.
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