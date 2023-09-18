Попытка демонизировать Украину: в МИД отрицают причастность Киева к подготовке мятежа в Грузии

В МИД Украины отреагировали на заявления представителей грузинского силового блока о якобы вовлеченности Киева в подготовку мятежа в Грузии.

По словам представителя ведомства Олега Николенко, эта информация не соответствует действительности.

— Нынешняя грузинская власть в очередной раз пытается демонизировать Украину, чтобы решить свои внутриполитические вопросы. Украинское государство не вмешивалось, не вмешивается и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии, — написал представитель МИД Украины в Facebook.

Ранее в Службе госбезопасности Грузии заявили, что в октябре-декабре в стране якобы готовят дестабилизацию с целью смены власти насильственным путем “по сценарию Евромайдана”.

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К этому якобы причастны экс-заместитель министра внутренних дел Грузии, ныне заместитель руководителя военной разведки Украины, и лица в его подчинении, в том числе из окружения Михаила Саакашвили.

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