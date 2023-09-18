Спроба демонізувати Україну: в МЗС заперечили причетність Києва до підготовки заколоту в Грузії

У МЗС України відреагували на заяви представників грузинського силового блоку про нібито залученість Києва до підготовки заколоту в Грузії.

За словами речника відомства Олега Ніколенка, ця інформація не відповідає дійсності.

– Нинішня грузинська влада вчергове намагається демонізувати Україну, аби вирішити свої внутрішньополітичні питання. Українська держава не втручалася, не втручається і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії, – написав речник МЗС України у Facebook.

Раніше у Службі держбезпеки Грузії заявили, що у жовтні-грудні в країні нібито готують дестабілізацію з метою зміни влади насильницьким шляхом “за сценарієм Євромайдану”.

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До цього нібито причетні ексзаступник міністра внутрішніх справ Грузії, нині заступник керівника воєнної розвідки України, та особи у його підпорядкуванні, зокрема з оточення Міхеїла Саакашвілі.

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