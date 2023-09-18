Спроба демонізувати Україну: в МЗС заперечили причетність Києва до підготовки заколоту в Грузії
У МЗС України відреагували на заяви представників грузинського силового блоку про нібито залученість Києва до підготовки заколоту в Грузії.
За словами речника відомства Олега Ніколенка, ця інформація не відповідає дійсності.
– Нинішня грузинська влада вчергове намагається демонізувати Україну, аби вирішити свої внутрішньополітичні питання. Українська держава не втручалася, не втручається і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії, – написав речник МЗС України у Facebook.
Раніше у Службі держбезпеки Грузії заявили, що у жовтні-грудні в країні нібито готують дестабілізацію з метою зміни влади насильницьким шляхом “за сценарієм Євромайдану”.
До цього нібито причетні ексзаступник міністра внутрішніх справ Грузії, нині заступник керівника воєнної розвідки України, та особи у його підпорядкуванні, зокрема з оточення Міхеїла Саакашвілі.
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко