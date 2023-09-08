Неспособность Грузии интегрироваться в ЕС сыграет на руку РФ — Боррель
Неспособность Грузии интегрироваться в Европейский Союз может пойти на пользу России.
Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, сообщает The Guardian.
По его словам, Грузия, без сомнения, принадлежит к европейской семье.
Однако Тбилиси пока выполнил лишь три из 12 требований, которые Европейский Союз выдвинул как предпосылку для предоставления стране официального статуса кандидата.
— Россия будет очень рада, если нам не удастся интегрировать Грузию в ЕС, — отметил Боррель и добавил, что “Европейский Союз не оставит Грузию”.
Также он раскритиковал недавнее решение Грузии возобновить прямое авиасообщение с Россией, призвав Тбилиси присоединиться к политике ЕС в отношении Москвы.
Отметим, в июне 2022 года лидеры ЕС признали европейскую перспективу Грузии, однако для получения статуса кандидата в члены Евросоюза Тбилиси должен провести ряд реформ.
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