Неспособность Грузии интегрироваться в Европейский Союз может пойти на пользу России.

Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, сообщает The Guardian.

По его словам, Грузия, без сомнения, принадлежит к европейской семье.

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Однако Тбилиси пока выполнил лишь три из 12 требований, которые Европейский Союз выдвинул как предпосылку для предоставления стране официального статуса кандидата.

— Россия будет очень рада, если нам не удастся интегрировать Грузию в ЕС, — отметил Боррель и добавил, что “Европейский Союз не оставит Грузию”.

Также он раскритиковал недавнее решение Грузии возобновить прямое авиасообщение с Россией, призвав Тбилиси присоединиться к политике ЕС в отношении Москвы.

Отметим, в июне 2022 года лидеры ЕС признали европейскую перспективу Грузии, однако для получения статуса кандидата в члены Евросоюза Тбилиси должен провести ряд реформ.

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