Україна не порушує правил війни. Буданов пояснив удари дронами по цілях у РФ
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов відкидає припущення, що нові далекобійні ракети для України можуть стати причиною ескалації війни або виставити нас агресором.
Про це він заявив в інтерв’ю виданню The Economist.
За словами Кирила Буданова, Збройні сили України не порушують правил ведення війни – у Росії немає жертв серед цивільного населення.
– Ніхто не вважає, що Велика Британія або США були агресорами у Другій світовій війні, хоча вони теж бомбили територію Німеччини, — заявив глава ГУР.
Що ж до можливої ядерної загрози, то ці аргументи висувають ті, хто симпатизує російському лобі, каже генерал-лейтенант.
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко