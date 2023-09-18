Україна не порушує правил війни. Буданов пояснив удари дронами по цілях у РФ

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов відкидає припущення, що нові далекобійні ракети для України можуть стати причиною ескалації війни або виставити нас агресором.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню The Economist.

За словами Кирила Буданова, Збройні сили України не порушують правил ведення війни – у Росії немає жертв серед цивільного населення.

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– Ніхто не вважає, що Велика Британія або США були агресорами у Другій світовій війні, хоча вони теж бомбили територію Німеччини, — заявив глава ГУР.

Що ж до можливої ядерної загрози, то ці аргументи висувають ті, хто симпатизує російському лобі, каже генерал-лейтенант.

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