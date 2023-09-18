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Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

От первых шагов независимости и до победы вместе: телеканал ICTV отмечает 31 год

От первых шагов независимости и до победы вместе: телеканал ICTV отмечает 31 год

Сегодня, 18 сентября, национальному телеканалу ICTV исполнился 31 год, а информационная программа Факты отмечает 23-летие.

ICTV пережил много изменений, чтобы стать основным информационно-аналитическим каналом с ежедневными выпусками новостей, популярным политическим ток-шоу, собственной сериальной линейкой и популярным развлекательным шоу.

За мирные годы ICTV стал каналом №1 в Украине, а Факты — лидером информационного пространства, которому ежедневно доверяли миллионы украинцев. Неудивительно, что с началом войны именно ICTV и Факты немедленно присоединились к Единому марафону, чтобы информировать и поддерживать зрителей.

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— У нас боевой настрой, мы удержали информационный фронт. Вернули любимые фильмы и программы на ICTV2. Собирали и собираем помощь для фронта и тыла. Пусть сейчас праздничное настроение на паузе — наступит день, и мы отметим на полную. От первых шагов независимости и до победы мы вместе с вами. Потому что вместе лучше, — рассказали ведущие в спецролике ко дню рождения канала.

В видео собрали кадры из-за кулис студии программы Факты и показали архивные фото команды канала.

Озвучили ролик неизменные ведущие ICTV — руководитель и ведущая программы Факты Елена Фроляк, ведущий Свободы слова Вадим Карпьяк, ведущие программы Факты недели Оксана Соколова и Сергей Кудимов, а также ведущие Фактов Юлия Сеник, Вячеслав Цимбалюк, Анастасия Мазур, Андрей Ковальский и Петр Демьянчук.

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От первых шагов независимости и до победы вместе: телеканал ICTV отмечает 31 год

ICTV, Анастасия Мазур, Андрей Ковальский, Вадим Карпьяк, Оксана Соколова, Елена Фроляк, Телеканал ICTV, Факти ICTV, Юлия Сеник
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Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

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