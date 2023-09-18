Від перших кроків незалежності й до перемоги разом: телеканал ICTV відзначає 31 рік
Сьогодні, 18 вересня, національному телеканалу ICTV виповнився 31 рік, а інформаційна програма Факти відзначає 23-річчя.
ICTV пережив багато змін, щоб стати основним інформаційно-аналітичним каналом зі щоденними випусками новин, популярним політичним ток-шоу, власною серіальною лінійкою та популярним розважальним шоу.
За мирні роки ICTV став каналом №1 в Україні, а Факти – лідером інформаційного простору, якому щодня довіряли мільйони українців. Не дивно, що з початком війни саме ICTV та Факти негайно приєдналися до Єдиного марафону, щоб інформувати та підтримувати глядачів.
– У нас бойовий настрій, ми втримали інформаційний фронт. Повернули улюблені фільми й програми на ICTV2. Збирали й збираємо допомогу для фронту і тилу. Хай нині святковий настрій на паузі – настане день, і ми відзначимо на повну. Від перших кроків незалежності й до перемоги ми разом з вами. Бо разом краще, – розповіли ведучі в спецролику до дня народження каналу.
У відео зібрали кадри з-за лаштунків студії програми Факти та показали архівні фото команди каналу.
Озвучили ролик незмінні ведучі ICTV – керівниця і ведуча програми Факти Олена Фроляк, ведучий Свободи слова Вадим Карпʼяк, ведучі програми Факти тижня Оксана Соколова та Сергій Кудімов, а також ведучі Фактів Юлія Сеник, В’ячеслав Цимбалюк, Анастасія Мазур, Андрій Ковальський та Петро Демʼянчук.
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко