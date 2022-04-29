С начала полномасштабной войны в Украине работает информационный марафон Єдині новини. Крупнейшие украинские телеканалы, в частности, ICTV, объединились, чтобы общество имело круглосуточный доступ к важнейшим новостям из Киева, Одессы, Николаева, Львова, Ровно, Запорожья, Ивано-Франковска и других украинских городов.

Просмотреть трансляцию информационного марафона Єдині новини онлайн можно на Фактах ICTV.

Журналисты украинских телеканалов работают почти 24/7, чтобы предоставлять круглосуточные оперативные и проверенные новости о последних событиях.

В частности, СТБ, ICTV, Новый канал раскодировали сигналы, давая возможность людям со всего мира узнавать правду о полномасштабной российской агрессии. Во время действия военного положения на информационном марафоне Єдині новини снята с эфира реклама, чтобы обеспечить оперативное информирование общества.

Утром 24 февраля страна-агрессор Россия запустила ракеты по украинским городам. Жители разных населенных пунктов проснулись от внезапных и мощных взрывов. Под огонь врага одними из первых попали жители Харькова, Одессы, Киева и других городов.

Related video

Читайте:

Интерактивная карта боевых действий в Украине

Онлайн карта воздушных тревог Украины