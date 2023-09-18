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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

ЗСУ за минулий тиждень звільнили 5,2 кв. км на південному фронті

ЗСУ за минулий тиждень звільнили 5,2 кв. км на південному фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж контрнаступу Сили оборони України за минулий тиждень звільнили 5,2 кв. км на південному фронті.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час включення з Military Media Center.

За її словами, українські військові просуваються на Мелітопольському напрямку.

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– Південніше і східніше від Роботиного ми мали успіхи, тож протягом минулого тижня на південному напрямку було звільнено 5,2 кв. км, – сказала заступниця міністра.

Загалом за час наступальних дій на півдні звільнено вже більше ніж 260 кв. км.

Також Маляр повідомила, що ЗСУ минулого тижня звільнили під Бахмутом 2 кв. км.

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ДжерелоMilitary Media Center

Війна в Україні, ЗСУ
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