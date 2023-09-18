ЗСУ за минулий тиждень звільнили 5,2 кв. км на південному фронті

Упродовж контрнаступу Сили оборони України за минулий тиждень звільнили 5,2 кв. км на південному фронті.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час включення з Military Media Center.

За її словами, українські військові просуваються на Мелітопольському напрямку.

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– Південніше і східніше від Роботиного ми мали успіхи, тож протягом минулого тижня на південному напрямку було звільнено 5,2 кв. км, – сказала заступниця міністра.

Загалом за час наступальних дій на півдні звільнено вже більше ніж 260 кв. км.

Також Маляр повідомила, що ЗСУ минулого тижня звільнили під Бахмутом 2 кв. км.

Джерело: Military Media Center

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