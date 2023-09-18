ВСУ на прошлой неделе освободили под Бахмутом 2 кв. км — Маляр
Силы обороны Украины на прошлой неделе освободили 2 кв. км возле Бахмута Донецкой области.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время включения с Military Media Center.
По ее словам, всего с начала украинского наступления в этом районе освобожден 51 кв. км.
17 сентября украинские бойцы сообщили об освобождении Клещиевки Донецкой области.
Источник: Military Media Center
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