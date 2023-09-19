Україна отримає більше танків та снарядів: як завершилось 15-е засідання Рамштайну

Десятки країн, які надають військову підтримку Україні, сьогодні, 19 вересня, знову зустрілися на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Це стало 15-тим засіданням Контактної групи з оборони України, більш відоме, як формат Рамштайн.

Це засідання стало першим для нещодавно призначеного міністра оборони України Рустема Умєрова та останнім для голови Об’єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі, які був учасником усіх попередніх зустрічей у форматі Рамштайн.

Разом з тим, під час цього з’їзду міністрів оборони різних країн був відсутній Борис Пісторіус, який є главою Міноборони Німеччини. Саме навколо рішення офіційного Берліну щодо далекобійних ракет Taurus точаться дебати протягом останніх місяців.

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Як пройшов 15-й Рамштайн для України, яку зброю отримають українські війська та як показав себе міністр оборони Рустем Умєров під зустрічі з колегами – читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

Перший Рамштайн для Умєрова, останній для Міллі

Під час вітального слова очільник Пентагону Ллойд Остін привітав нового міністра оборони Рустема Умерова, а також подякував за роботу попереднику на посаді глави Міноборони Олексію Рєзнікову.

– Вітаю нового міністра Умєрова. Рустеме, добре, що ви тут. Ми вже мали дзвінок та зустріч, яку тільки-но завершили. Я готовий тісно співпрацювати з вашою командою, — наголосив Міністр оборони США.

Водночас голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, який був присутнім на усіх попередніх Рамштайнах, оголосив, що йде у відставку і не буде присутнім на наступних засідання.

Він запевнив, що цей крок не вплине на підтримку України з боку міжнародних партнерів.

Міллі наголосив, що робота партнерів буде продовжуватися, “поки Україна не досягне успіху, бо це спільне зобов’язання наших країн”.

– Кінцева мета очевидна – підтримувати Україну, доки не скінчиться війна, з власної волі розпочата Путіним. Право тріумфувати над правом сильного, – підкреслив він.

Свій виступ Марк Міллі закінчив словами “Слава Україні!”.

Український міністр оборони подякував генералу Міллі та заявив, що були Міністерством оборони України виділені п’ять кластерів роботи з партнерами.

– Це мій перший Рамштайн як міністр оборони. Мене тепло вітали всі партнери, міністр Остін. Також вдячний генералу Міллі за його підтримку і допомогу протягом півтора року. Він став найбільшим другом України. Ми також провели продуктивні зустрічі та зробили кілька нових оголошень про підтримку з боку наших партнерів із різних країн щодо танків, ракет, боєприпасів, обладнання для розмінування. Ми приділятимемо особливу увагу винищувачам, навчанню персоналу, літакам F-16, допомозі у створенні інфраструктури. Я також ознайомив наших колег з останніми даними про бойові дії і позначив гостру необхідність до кінця року. Міністерство оборони виділило п’ять кластерів, які потребують першочергової уваги – ППО, артилерія, авіація, ВМС і бронетехніка, – сказав він.

Разом з тим, глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв пакет допомоги, але особисто на зустріч не приїхав через позитивний тест на коронавірус. Перед засіданням Пісторіус анонсував новий пакет військової допомоги Україні на €400 млн, до якого мають увійти боєприпаси для різних типів озброєнь, а також транспортні засоби, системи розмінування, теплий одяг і генератори для підготовки до зими.

Примітно, що очільник Міноборони ФРН не став коментувати поставку далекобійних ракет Taurus.

Зброя для України

Порядок денний зустрічі, яку знову очолив міністр оборони США Ллойд Остін, був зосереджений на оновленні бойових дій та майбутньому розвитку сил і засобів України.

Загалом, під час Рамштайну представники майже 50 країн оголосили про додаткові зобов’язання щодо довгострокової підтримки України.

Деякі з них назвав міністр Остін. Так, на початку засідання глава Пентагону заявив, що на українське поле боя “ось-ось прибудуть” американські танки Abrams.

Крім того, Остін оголосив про утворення коаліції з поставок Україні танків Leopard, навчання пілотів ЗСУ на винищувачах F-16 та інформаційним технологіям. До коаліції також увійшли Естонія, ФРН, Нідерланди, Польща та Люксембург.

Разом з тим, в Міноборони Данії оголосили про намір передати Україні 15 модернізованих танків Т-72ЕА та 30 танків Leopard 1, які мають надійти найближчим часом. Ці танки стануть частиною реалізації данської військової допомоги в рамках пакету на суму приблизно €777 млн, про що офіційний Копенгаген оголосив минулого тижня.

Крім того, Чехія також планує надати Україні танки. Так, за фінансової підтримки Данії та Нідерландів, офіційна Прага планує надати 15 модернізованих танків Т-72.

– Київ отримає як сучасну чеську зброю, так і модернізовану техніку, яка вже є на озброєнні місцевих Збройних сил. Техніка та боєприпаси будуть у так званому бойовому стані та будуть передані Україні найближчими місяцями та у 2024 році, — наголосив заступник глави Міноборони Чехії Даніель Блажковец.

Також під час виступу Ллойд Остін згадав про Польщу, яка перед цим оголошувала про поставку Україні необхідного обладнання для розмінування, а також понад 100 БМП і декілька десятків тисяч боєприпасів.

Рамштайну також передували заяви про оборонні поставки з боку Швеції (понад $300 млн), Німеччини ($420 млн) та Данії – на $833 млн.

Міністр оборони США Остін додав, що усі країни Контактної групи не є суперниками в змаганні, коли ж це скоріш коаліція держав-однодумців, які працюють над нарощуванням випуску необхідних боєприпасів і зброї для України.

Глава Пентагону відзначив, що очільнику Кремля доводиться розраховувати на підтримку Ірану та КНДР, коли ж держави “зі всього світу стоять разом, щоб протистояти московській завойовницькій кампанії”.

Ситуація на полі бою

Разом з тим, коментуючи просування Збройних сил України на полі бою, Марк Міллі заявив, що українські війська продовжать контрнаступ взимку, коли після дощів та бездоріжжя замерзне земля і важка техніка ЗСУ зможе відновити рух.

– З наближенням зими почнеться період, коли важка техніка не зможе пересуватися через вологу землю. Однак пізніше земля замерзне, тож це перестане бути проблемою. Сьогодні на засіданні (групи Рамштайн. – Ред.) представники української сторони зазначили, що ЗСУ не мають наміру призупиняти контрнаступ через настання зими. Тим більше, що вони мають стратегічну перевагу на фронті, – зазначив Марк Міллі.

Він також зауважив, що Київ не планує припиняти контрнаступ у зв’язку з наближенням зими.

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