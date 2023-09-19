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Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

В Україні засудили за державну зраду бойовика дивізіону “ДНР”, який обстрілював позиції ЗСУ

В Україні засудили за державну зраду бойовика дивізіону “ДНР”, який обстрілював позиції ЗСУ
Фото: Офіс генпрокурора

В Україні засудили до 12 років тюремного ув’язнення командира дивізіону незаконного збройного формування “ДНР”, якого бойовики знають за позивним дядя Пєтя.

За даними Офісу генерального прокурора, у липні 2014 року житель Донецької області вступив до “ополчення ДНР” на посаду стрільця. У листопаді-грудні того ж року його призначили командиром одного з артилерійських дивізіонів, який розташовувався у Торезі.

У цьому підрозділі донеччанин протягом п’яти років віддавав накази про удари вогнем з гаубичної батареї та регулював підвезення бойових комплектів для обстрілів позицій Збройних сил України.

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В Офісі генерального прокурора зазначили, що бойовик був на ротаціях у Красному Лучі, Індустрії Луганської області, Кіровському, Вуглегірську та Ольховатці Донецької області. З цих населених пунктів завдавали удари по територіях України.

У грудні 2019 року засуджений за власним бажанням звільнився зі “служби”, проте через три роки його мобілізували для участі у повномасштабній війні проти України. Дядю Пєтю затримали у квітні 2023 року в Опитному під час бойового зіткнення з українськими захисниками.

Суд визнав громадянина України винним у державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу). Його засуджено до 12 років тюремного ув’язнення.

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Джерело: Офіс генпрокурора
Війна в Україні, Донецька область, Луганська область, Офіс генпрокурора, Суд
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