Ночью россияне запустили по Украине 30 дронов Shahed: 27 удалось сбить
Этой ночью Россия пыталась нанести по Украине массированный удар дронами-камикадзе Shahed-136/131.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
Всего зафиксированы пуски 30 ударных БпЛА с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск — РФ).
Кроме того, враг с территории оккупированного Крыма в направлении Кривого Рога запустил одну баллистическую ракету Искандер-М.
В результате боевой работы 27 вражеских Шахедов уничтожено противовоздушной обороной по маршруту в южных, центральных и западных областях.
На восточном направлении наши воины сбили разведывательный БпЛА оперативно-тактического уровня.
Глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул рассказал, что в результате вражеского попадания возник пожар в многоэтажном здании. Пожар потушили. Взрывной волной повреждены фасады трех многоэтажных домов, в других побило окна и двери. Досталось школе и детскому саду. Раненых, к счастью, нет.
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От рук российских террористов в Украине погибли уже более 500 детей. Более 1100 считают пропавшими без вести и такое же количество несовершеннолетних получили ранения в результате боевых действий. На глазах наших детей русские военные совершают самые страшные зверства: насилуют, убивают родителей, друзей. Воспоминания о пережитых ужасах маленькие украинцы часто записывают на бумаге, рисуют войну на картинах, монтируют собственное кино с видео, которое осталось в детских телефонах.Кристина Величанская