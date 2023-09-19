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Ночью россияне запустили по Украине 30 дронов Shahed: 27 удалось сбить

БПЛА Shahed

Этой ночью Россия пыталась нанести по Украине массированный удар дронами-камикадзе Shahed-136/131.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Всего зафиксированы пуски 30 ударных БпЛА с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск — РФ).

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Кроме того, враг с территории оккупированного Крыма в направлении Кривого Рога запустил одну баллистическую ракету Искандер-М.

В результате боевой работы 27 вражеских Шахедов уничтожено противовоздушной обороной по маршруту в южных, центральных и западных областях.

На восточном направлении наши воины сбили разведывательный БпЛА оперативно-тактического уровня.

Глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул рассказал, что в результате вражеского попадания возник пожар в многоэтажном здании. Пожар потушили. Взрывной волной повреждены фасады трех многоэтажных домов, в других побило окна и двери. Досталось школе и детскому саду. Раненых, к счастью, нет.

Shahed, Война в Украине, Дрони
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