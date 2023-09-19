Укр Рус Eng
Ігри
Укр Рус Eng
Популярні
Розтрощені авто та багато “швидких”: на виїзді з Києва сталася масштабна ДТП
Терміново
На Хмельниччині уламки ракет впали на колію та територію підприємства
Терміново
РФ атакувала Львів дронами Shahed. Є влучання у промислові склади, є поранений та загиблий
ППО знищила всі випущені росіянами дрони та 6 із 10 ракет – Повітряні сили
Під час виконання бойового завдання загинув боксер Андрій Огородник
Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Вночі росіяни запустили по Україні 30 дронів Shahed: 27 вдалося збити

БПЛА Shahed

Цієї ночі Росія намагалася завдати по Україні масованого удару дронами-камікадзе Shahed-136/131.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Загалом зафіксовано пуски 30 ударних БпЛА з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – РФ).

Зараз дивляться

Крім того, ворог із території окупованого Криму у напрямку Кривого Рогу запустив одну балістичну ракету Іскандер-М.

У результаті бойової роботи 27 ворожих Шахедів знищено протиповітряною обороною за маршрутом слідування у південних, центральних та західних областях.

На східному напрямку наші воїни збили розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Очільник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул розповів, що внаслідок ворожого влучання виникла пожежа у багатоповерховій будівлі. Пожежу загасили. Вибуховою хвилею пошкоджено фасади трьох багатоповерхових будинків, в інших побило вікна та двері. Дісталося школі та дитячому садочку. Поранених, на щастя, немає.

Shahed, Війна в Україні, Дрони
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Що потрібно робити, якщо військового оголосили зниклим безвісти: відповідає юрист
Вночі росіяни запустили по Україні 30 дронів Shahed: 27 вдалося збити
Мінус 520 окупантів та 35 артсистем: втрати ворога за минулу добу
Град
Позов України проти РФ щодо геноциду: що відомо про справу та які наслідки матиме
Судовий процес у Гаазі у справі MH17
У Херсоні окупанти обстріляли тролейбус: поранено двох чоловіків, є загиблий
обстріл Херсону
Найближчим часом бої у нижній течії Дніпра можуть посилитись – британська розвідка
Вночі росіяни запустили по Україні 30 дронів Shahed: 27 вдалося збити

Завантаження

Ігри
Відео
Нас розстріляли прямо в машині: недитячі історії дітей, що тікали від війни

Від рук російських терористів в України загинуло вже понад 500 дітей. Більше 1100 вважають зниклими безвісти і така ж кількість неповнолітніх дістали поранення внаслідок бойових дій. На очах наших дітей російські військові чинять найстрашніші звірства: ґвалтують, вбивають батьків, друзів. Спогади про пережиті жахи маленькі українці часто занотовують на папері, малюють війну на картинах, монтують власне кіно із відео, яке залишилось у дитячих телефонах.

Христина Величанська
Приліт у Харкові 18.09.2023 | Зеленські у США | Новини Факти ICTV за 19.09.2023
Вночі росіяни запустили по Україні 30 дронів Shahed: 27 вдалося збити
Обстріл Харкова 18.09.2023: окупанти вдарили по центру! Новини Факти ICTV за 18.09.2023
Вночі росіяни запустили по Україні 30 дронів Shahed: 27 вдалося збити
Вибори під час війни та тріумф на Іграх Нескорених | Новини Факти ICTV за 18.09.2023
Вночі росіяни запустили по Україні 30 дронів Shahed: 27 вдалося збити
У РФ дефіцит пального | Розпад Росії | Блекаут у жовтні | Новини Факти ICTV за 18.09.2023
Вночі росіяни запустили по Україні 30 дронів Shahed: 27 вдалося збити
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь