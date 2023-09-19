Вночі росіяни запустили по Україні 30 дронів Shahed: 27 вдалося збити
Цієї ночі Росія намагалася завдати по Україні масованого удару дронами-камікадзе Shahed-136/131.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
Загалом зафіксовано пуски 30 ударних БпЛА з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – РФ).
Крім того, ворог із території окупованого Криму у напрямку Кривого Рогу запустив одну балістичну ракету Іскандер-М.
У результаті бойової роботи 27 ворожих Шахедів знищено протиповітряною обороною за маршрутом слідування у південних, центральних та західних областях.
На східному напрямку наші воїни збили розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Очільник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул розповів, що внаслідок ворожого влучання виникла пожежа у багатоповерховій будівлі. Пожежу загасили. Вибуховою хвилею пошкоджено фасади трьох багатоповерхових будинків, в інших побило вікна та двері. Дісталося школі та дитячому садочку. Поранених, на щастя, немає.
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Від рук російських терористів в України загинуло вже понад 500 дітей. Більше 1100 вважають зниклими безвісти і така ж кількість неповнолітніх дістали поранення внаслідок бойових дій. На очах наших дітей російські військові чинять найстрашніші звірства: ґвалтують, вбивають батьків, друзів. Спогади про пережиті жахи маленькі українці часто занотовують на папері, малюють війну на картинах, монтують власне кіно із відео, яке залишилось у дитячих телефонах.Христина Величанська