Вночі росіяни запустили по Україні 30 дронів Shahed: 27 вдалося збити

Цієї ночі Росія намагалася завдати по Україні масованого удару дронами-камікадзе Shahed-136/131.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Загалом зафіксовано пуски 30 ударних БпЛА з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – РФ).

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Крім того, ворог із території окупованого Криму у напрямку Кривого Рогу запустив одну балістичну ракету Іскандер-М.

У результаті бойової роботи 27 ворожих Шахедів знищено протиповітряною обороною за маршрутом слідування у південних, центральних та західних областях.

На східному напрямку наші воїни збили розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Очільник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул розповів, що внаслідок ворожого влучання виникла пожежа у багатоповерховій будівлі. Пожежу загасили. Вибуховою хвилею пошкоджено фасади трьох багатоповерхових будинків, в інших побило вікна та двері. Дісталося школі та дитячому садочку. Поранених, на щастя, немає.

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