Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
РФ атаковала Львов дронами Shahed. Есть попадание в промышленные склады, есть раненый и погибший
В ТЦК во Львовской области военный с пистолетом жестоко избил мужчину: ГБР начало расследование
Срочно
В Хмельницкой области обломки ракет упали на колею и территорию предприятия
Во время выполнения боевого задания погиб боксер Андрей Огородник
ТЦК будут иметь мобильные военнообязанных: в Раде зарегистрирован закон о е-реестре
Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

До конца года Украина может потерять €600 млн из-за ограничений на импорт — эксперт

зерно
Фото: Depositphotos

В случае запрета на экспорт украинского зерна Украина может потерять около €600 млн до конца текущего года.

Об этом заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук во время брифинга в Ukraine Media Center — Ukrinform.

— Каждый месяц, не имея возможности импортировать в эти пять стран (государства Евросоюза, ограничившие импорт, — Ред.), мы теряли около €170 млн. Сейчас, если мы будем продолжать терять, то до конца года мы еще потеряем порядка €600 млн, — сказал он.

Эксперт добавил, что несмотря на такую большую сумму потерь, ключевым для Украины остается сохранение транзита через территории соседних государств.

Сейчас смотрят

Введение запрета на импорт украинской сельхозпродукции в мае 2023 года привело к проблемам с транзитными перевозками агропродукции из Украины. Марчук добавляет, что именно обеспечение транзита является очень важным для украинского агроэкспорта, поскольку именно из Украины продовольствие идет в третьи страны, проходя территорию соседних стран.

Напомним, со 2 мая 2023 года Еврокомиссия ввела ограничения на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины. Ограничение экспорта касалось пяти стран ЕС — Болгарии, Венгрии, Польши, Словакии и Румынии.

Уже 15 сентября было объявлено, что Еврокомиссия не будет продолжать ограничения по зерну из Украины. В то же время Польша, Венгрия и Словакия заявили, что продолжат эмбарго на украинский агроэкспорт в единоличном порядке.

Читайте также
Зерновой конфликт между Украиной и Польшей: повлияет ли он на помощь ВСУ и когда завершится
Експорт зерна з України

Агро, Агробизнес, Война в Украине, Зерно, Польша
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Страткоме ВСУ подтвердили успех удара по командному пункту оккупантов возле Севастополя
Димова завіса в Севастополі 20 вересня 2023
Минобороны ведет переговоры с двумя западными компаниями по производству машин по разминированию в Украине
До конца года Украина может потерять €600 млн из-за ограничений на импорт — эксперт
Российские дроны Ланцет: что о них известно и повлияют ли они на ход войны
Російський дрон Ланцет
В результате обстрела Львова погиб доброволец, который недавно вернулся с войны
До конца года Украина может потерять €600 млн из-за ограничений на импорт — эксперт
Заложено 2 млрд грн в проекте бюджета: Украина будет компенсировать аграриям расходы на разминирование
До конца года Украина может потерять €600 млн из-за ограничений на импорт — эксперт

Загрузка

Игры
Видео
Распад РФ гарантирован: аналитики назвали главные сценарии развития событий

Ядерная война, нашествие мигрантов и угроза со стороны Китая — это далеко не все причины, по которым Запад боится распада России. Зато для Украины сохранение государства-агрессора в его нынешнем виде с жаждой убивать и имперскими амбициями означает постоянную угрозу. Даже по возвращении к границам 1991 года.

Полина Спасенко
В России снова упал Су-34 | Результаты Рамштайн | Новости Факты ICTV за 20.09.2023
До конца года Украина может потерять €600 млн из-за ограничений на импорт — эксперт
В Сочи горит Роснефть, а в Нагорном Карабахе прекратили огонь? Новости Факты ICTV за 20.09.2023
До конца года Украина может потерять €600 млн из-за ограничений на импорт — эксперт
Атака Шахедов на Кременчуг и применение РФ новой ракеты! Новости Факты ICTV за 20.09.2023
До конца года Украина может потерять €600 млн из-за ограничений на импорт — эксперт
Клещиевки уже нет, а Часов Яр методично уничтожают: репортаж с передовой
До конца года Украина может потерять €600 млн из-за ограничений на импорт — эксперт
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь