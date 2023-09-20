До конца года Украина может потерять €600 млн из-за ограничений на импорт — эксперт

В случае запрета на экспорт украинского зерна Украина может потерять около €600 млн до конца текущего года.

Об этом заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук во время брифинга в Ukraine Media Center — Ukrinform.

— Каждый месяц, не имея возможности импортировать в эти пять стран (государства Евросоюза, ограничившие импорт, — Ред.), мы теряли около €170 млн. Сейчас, если мы будем продолжать терять, то до конца года мы еще потеряем порядка €600 млн, — сказал он.

Эксперт добавил, что несмотря на такую большую сумму потерь, ключевым для Украины остается сохранение транзита через территории соседних государств.

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Введение запрета на импорт украинской сельхозпродукции в мае 2023 года привело к проблемам с транзитными перевозками агропродукции из Украины. Марчук добавляет, что именно обеспечение транзита является очень важным для украинского агроэкспорта, поскольку именно из Украины продовольствие идет в третьи страны, проходя территорию соседних стран.

Напомним, со 2 мая 2023 года Еврокомиссия ввела ограничения на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины. Ограничение экспорта касалось пяти стран ЕС — Болгарии, Венгрии, Польши, Словакии и Румынии.

Уже 15 сентября было объявлено, что Еврокомиссия не будет продолжать ограничения по зерну из Украины. В то же время Польша, Венгрия и Словакия заявили, что продолжат эмбарго на украинский агроэкспорт в единоличном порядке.

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