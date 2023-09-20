Минобороны ведет переговоры с двумя западными компаниями по производству машин по разминированию в Украине
Министерство обороны ведет переговоры с хорватской компанией DOK-ING и словацкой Way Industries для дальнейшей локализации производства машин механизированного разминирования в Украине.
Об этом заявил начальник управления противоминной деятельности, заместитель начальника ГУ противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Минобороны, полковник Олег Шуварский.
— Сейчас есть много производителей, которые пытаются изготовить машины механизированного разминирования, но они не соответствуют требованиям безопасности. Это приводит к нарушению правил безопасности и жертвам среди гражданского населения, — утверждает он.
По его словам, речь идет в первую очередь о машинах MV-10, Bozena-4, Bozena-5, которые наиболее эффективно работают во время работ по очистке деоккупированных территорий от взрывоопасных предметов.
Вместе с тем Минобороны вместе с Министерством экономики проводят сертификацию отечественных образцов машин механизированного разминирования, которые планируют производить на украинских предприятиях.
Полковник рассказал, что первоочередная потребность операторов противоминной деятельности оценивается в 64 машины. По его словам, сейчас эксплуатируется лишь более 20 механизированных комплексов.
Источник: Military Media Center
Загрузка
Ядерная война, нашествие мигрантов и угроза со стороны Китая — это далеко не все причины, по которым Запад боится распада России. Зато для Украины сохранение государства-агрессора в его нынешнем виде с жаждой убивать и имперскими амбициями означает постоянную угрозу. Даже по возвращении к границам 1991 года.Полина Спасенко