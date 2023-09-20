Міноборони веде переговори з двома західними компаніями щодо виробництва машин з розмінування в Україні

Міністерство оборони веде переговори з хорватською компанією DOK-ING та словацькою Way Industries для подальшої локалізації виробництва машин механізованого розмінування в Україні.

Про це заявив начальник управління протимінної діяльності, заступник начальника ГУ протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Міноборони, полковник Олег Шуварський.

– Наразі є багато виробників, які намагаються виготовити машини механізованого розмінування, але вони не відповідають вимогам безпеки. Це призводить до порушення правил безпеки й жертв серед цивільного населення, – стверджує він.

За його словами, йдеться першочергово про машини MV-10, Bozena-4, Bozena-5, які найефективніше працюють під час робіт з очищення деокупованих територій від вибухонебезпечних предметів.

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Водночас Міноборони разом з Міністерством економіки проводять сертифікацію вітчизняних зразків машин механізованого розмінування, які планують виробляти на українських підприємствах.

Полковник розповів, що першочергова потреба операторів протимінної діяльності оцінюється в 64 машини. За його словами, наразі експлуатується лише понад 20 механізованих комплексів.

Джерело: Military Media Center

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