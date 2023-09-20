Пресс-службу Южноукраинской АЭС возглавил экс-координатор движения Медведчука
Руководителем управления информации и общественных связей Южноукраинской АЭС назначен Ярослав Маленченко, который имеет более 20 лет опыта работы на руководящих должностях и в сфере коммуникаций в центральных органах власти, государственных и частных компаниях.
— В своей новой роли Ярослав Маленченко будет ответственным за обеспечение эффективной коммуникации между ЮАЭС и общественностью, продвижение положительного имиджа станции и повышение уровня доверия к атомной энергетике, — сообщает пресс-служба ЮАЭС.
Еще одна деталь из биографии Маланченко всплыла в публикациях местных СМИ , которые сообщали в марте 2013 года о том, что пророссийское движение Украинский выбор Виктора Медведчука выбрало его координатором и официальным представителем в Николаевской области.
Уже в сентябре того же года они писали об участии Маленченко в митинге против визита в Николаев тогдашнего главы представительства ЕС в Украине Яна Томбинского.
Фото: ПАЕС
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