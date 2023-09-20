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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Пресслужбу Південноукраїнської АЕС очолив екскоординатор руху Медведчука

Ярослав Маленченко

Керівником управління інформації та громадських зв’язків Південноукраїнської АЕС призначено Ярослава Маленченка, який має понад 20 років досвіду роботи на керівних посадах та у сфері комунікацій у центральних органах влади, державних і приватних компаніях.

– У своїй новій ролі Ярослав Маленченко буде відповідальним за забезпечення ефективної комунікації між ПАЕС та громадськістю, просування позитивного іміджу станції та підвищення рівня довіри до атомної енергетики, – повідомляє пресслужба ПАЕС.

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Ще одна деталь з біографії Маланченка випливла в публікаціях місцевих ЗМІ , які повідомляли у березні 2013 року про те, що проросійський рух Український вибір Віктора Медведчука обрав його координатором та офіційним представником у Миколаївській області.

Вже у вересні того ж року вони писали про участь Маленченка у мітингу проти візиту до Миколаєва тодішнього голови представництва ЄС в Україні Яна Томбінського.

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Фото: ПАЕС

АЕС, Війна в Україні, Віктор Медведчук, Миколаївська область, Російська агресія, Російська пропаганда
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