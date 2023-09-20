Пресслужбу Південноукраїнської АЕС очолив екскоординатор руху Медведчука

Керівником управління інформації та громадських зв’язків Південноукраїнської АЕС призначено Ярослава Маленченка, який має понад 20 років досвіду роботи на керівних посадах та у сфері комунікацій у центральних органах влади, державних і приватних компаніях.

– У своїй новій ролі Ярослав Маленченко буде відповідальним за забезпечення ефективної комунікації між ПАЕС та громадськістю, просування позитивного іміджу станції та підвищення рівня довіри до атомної енергетики, – повідомляє пресслужба ПАЕС.

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Ще одна деталь з біографії Маланченка випливла в публікаціях місцевих ЗМІ , які повідомляли у березні 2013 року про те, що проросійський рух Український вибір Віктора Медведчука обрав його координатором та офіційним представником у Миколаївській області.

Вже у вересні того ж року вони писали про участь Маленченка у мітингу проти візиту до Миколаєва тодішнього голови представництва ЄС в Україні Яна Томбінського.

Фото: ПАЕС

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