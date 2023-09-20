В главном офисе Укрэнерго проводят обыски — причина

В главном офисе НЭК Укрэнерго проходят обыски. Следственные действия проводит генеральная прокуратура на основании постановления Печерского районного суда от 30 августа.

Речь идет о проверке договоров оператора распределения с контрагентами, с которыми компания сотрудничала в 2019-2023 годах.

В Укрэнерго отмечают, что способствуют проведению следственных действий и добровольно предоставляют представителям прокуратуры все документы, которые определены постановлением.

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— Отметим, что компания предоставила бы следователям добровольно все необходимые документы без проведения обыска. Но такого обращения к компании от правоохранителей не поступало, — говорится в сообщении.

Правоохранителей интересуют некоторые контракты, которые были предметом проверки Государственной аудиторской службы. Государственный аудит Укрэнерго завершился в марте 2023 года.

В компании утверждают, что оспаривают в суде результаты аудита ГАСУ, потому что считают их якобы предвзятыми.

Источник: Укрэнерго

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