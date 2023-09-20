У головному офісі Укренерго проводять обшуки – причина
У головному офісі НЕК Укренерго відбуваються обшуки. Слідчі дії проводить генеральна прокуратура на підставі ухвали Печерського районного суду від 30 серпня.
Йдеться про перевірення договорів оператора розподілу з контрагентами, з якими компанія співпрацювала у 2019-2023 роках.
В Укренерго зазначають, що сприяють проведенню слідчих дій та добровільно надають представникам прокуратури всі документи, які визначені ухвалою.
– Зазначимо, що компанія надала б слідчим добровільно всі необхідні документи без проведення обшуку. Але такого звернення до компанії від правоохоронців не надходило, – йдеться у повідомленні.
Правоохоронців цікавлять деякі контракти, які були предметом перевірки Державної аудиторської служби. Державний аудит Укренерго завершився в березні 2023 року.
У компанії стверджують, що оскаржують в суді результати аудиту ДАСУ, тому що вважають їх нібито упередженими.
Джерело: Укренерго
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