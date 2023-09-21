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Саакашвили считает революционной реформу строительства в Украине – он заявил, что гордится достижениями антикоррупционеров

Міхеіл Саакашвілі
Фото: Getty Images

Бывший президент Грузии и экс-глава Исполнительного комитета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили считает революционными реформы строительной отрасли и в целом высоко оценивает деятельность антикоррупционной вертикали в Украине. Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя визит украинской делегации представителей антикоррупционных органов в Вашингтон.

— Группа украинских антикоррупционеров в Белом доме с Джеком Салливаном. Я горжусь этой фотографией, потому что работал с Семеном Кривоносом (нынешний директор НАБУ, — Ред.) еще с 2015 года. Он приложил руку к нашему перекрытию коррупции на Одесской таможне, потом вместе со мной ушел в отставку и был одним из организаторов маршей против коррупции.

После того, как президент Зеленский поручил мне возглавить Офис реформ, Семен стал настоящим мотором и генератором идей нашего офиса. Он вместе с Еленой Шуляк (председатель Комитета ВР по вопросам строительства и глава партии Слуга народа, — Ред.) стал автором революционной реформы в сфере дерегуляции строительства (законопроект №5655), после чего Семен стал директором нового ведомства по выдаче строительных разрешений (Госинспекции архитектуры и градостроительства), которое в течение года его работы было на 100% чистым от коррупции, — написал Саакашвили.

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Он также добавил, что нынешний заместитель председателя НАБУ, а ранее руководитель коммуникаций ведомства Полина Лысенко “была душой нашего Офиса, а благодаря ее мощным связям и коммуникационным талантам мы получили мощную поддержку от международного сообщества”.

— Сейчас она заместитель главы НАБУ, и я думаю, первые мощные результаты их работы уже очевидны, — добавил Саакашвили.

Также он отметил первого заместителя главы НАБУ Гизо Углаву.

— Вместе со мной приехал в Украину, мы вместе писали закон о НАБУ, — отметил экс-президент Грузии.

Напомним, по данным СМИ, в 2015-2016 годах Семен Кривонос занимал должность первого заместителя начальника управления Государственной фискальной службы в Одесской области. На тот момент регион возглавлял Саакашвили, а Кривонос в составе его команды координировал работу управления по противодействию таможенным правонарушениям и курировал экономический блоком, основным направлением деятельности которого был контроль таможенной стоимости ввозимых товаров. В этот период работы на Одесской таможне Семен Кривонос реализовывал антикоррупционный проект Открытое таможенное пространство, направленный на ликвидацию контрабандных схем.

Проект закона о градостроительной реформе №5655 позволит цифровизировать большинство процессов в строительной отрасли и свести к минимуму коррупционные риски, связанные с выдачей разрешительной документации, усилит ответственность за незаконное и незавершенное строительство, расширит полномочия общин по градостроительному контролю, заявляла ранее один из авторов документа Елена Шуляк.

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Будівництво, Грузия, Корупция, Михеил Саакашвили, Таможня, НАБУ, Реформи, Семен Кривонос
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