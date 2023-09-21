Саакашвілі вважає революційною реформу будівництва в Україні – він заявив, що пишається досягненнями антикорупціонерів

Колишній президент Грузії та ексголова Виконавчого комітету реформ при президенті України Міхеіл Саакашвілі вважає революційними реформи будівельної галузі та загалом високо оцінює діяльність антикорупційної вертикалі в Україні. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, коментуючи візит української делегації представників антикорупційних органів до Вашингтону.

– Група українських антикорупціонерів у Білому домі з Джеком Салліваном. Я пишаюся цією фотографією, бо працював із Семеном Кривоносом (нинішній директор НАБУ, – Ред.) ще з 2015 року. Він доклав руку до нашого перекриття корупції на Одеській митниці, потім разом зі мною пішов у відставку і був одним із організаторів маршів проти корупції.

Після того, як президент Зеленський доручив мені очолити Офіс реформ, Семен став справжнім мотором і генератором ідей нашого офісу. Він разом з Оленою Шуляк (голова Комітету ВР з питань будівництва та партії Слуга народу, – Ред.) був автором революційної реформи у сфері дерегуляції будівництва (законопроєкт №5655), після чого Семен став директором нового відомства з видачі будівельних дозволів (Держінспекції архітектури і містобудування), яке протягом року його роботи було на 100% чистим від корупції, – написав Саакашвілі.

Зараз дивляться

Він також додав, що нинішня заступниця голови НАБУ, а раніше керівниця комунікацій відомства Поліна Лисенко “була душею нашого Офісу, а завдяки її потужним зв’язкам та комунікаційним талантам ми отримали потужну підтримку від міжнародної спільноти”.

– Зараз вона заступниця голови НАБУ, і я вважаю, перші потужні результати їхньої роботи вже очевидні, – додав Саакашвілі.

Також він відзначив першого заступника голови НАБУ Гізо Углаву.

– Разом зі мною приїхав до України, ми разом писали закон про НАБУ, – наголосив експрезидент Грузії.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, у 2015-2016 роках Семен Кривонос обіймав посаду першого заступника начальника управління Державної фіскальної служби в Одеській області. На той момент регіон очолював Саакашвілі, а Кривонос у складі його команди координував роботу управління з протидії митним правопорушенням і курував економічний блоком, основним напрямком діяльності якого був контроль митної вартості ввезених товарів. У цей період роботи на Одеській митниці Семен Кривонос реалізовував антикорупційний проєкт Відкритий митний простір, спрямований на ліквідацію контрабандних схем.

Проєкт закону про містобудівну реформу №5655 дозволить цифровізувати більшість процесів у будівельній галузі та звести до мінімуму корупційні ризики, пов’язані із видачею дозвільної документації, посилить відповідальність за незаконне і незавершене будівництво, розширить повноваження громад щодо містобудівного контролю, заявляла раніше одна із авторок документа Олена Шуляк.

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