Хочу, чтобы коррупционеры боялись НАБУ и гнева народа — Кривонос
Директор НАБУ Семен Кривонос признался, что после нескольких месяцев работы в этой должности у него несколько изменились приоритеты.
В интервью Укринформу он сказал, что сразу после победы в конкурсе записал видео, в котором определил главной целью, чтобы каждый коррупционер боялся трех вещей: Бога, гнева украинского народа и НАБУ.
— После назначения, получив доступ к информации, я понял, что происходит, и теперь могу сказать, что моей амбицией является, чтобы коррупционеры боялись НАБУ и гнева украинского народа, потому что эти твари Бога точно не боятся, — объяснил Кривонос.
А главной своей амбицией на посту директор НАБУ назвал постепенное освобождение Украины от коррупции.
Семен Кривонос с 6 марта 2023 года возглавляет НАБУ. Он был одним из трех кандидатов на эту должность, которых выбрала конкурсная комиссия.
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