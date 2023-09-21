Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
РФ атаковала Львов дронами Shahed. Есть попадание в промышленные склады, есть раненый и погибший
В ТЦК во Львовской области военный с пистолетом жестоко избил мужчину: ГБР начало расследование
Срочно
В Дрогобыче – три прилета: куда попали российские ракеты
Срочно
В Хмельницкой области обломки ракет упали на колею и территорию предприятия
Во время выполнения боевого задания погиб боксер Андрей Огородник
Украина Опрос
Опрос
Юлия Захарченко, редактор ленты

Уменьшается количество тех, кто считает, что Украина выполняет обязательства перед ветеранами — опрос

Українські військові, армія, ЗСУ, війна
Фото: Getty Images

В сентябре уменьшилось до 33% количество украинцев, которые считают, что государство выполняет обязательства перед ветеранами полномасштабной войны. В январе 2023 года этот показатель составлял 53%, а в августе 2022 года — 69%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Образ ветеранов в украинском обществе, проведенного Украинским ветеранским фондом Министерства ветеранов и Социологической группой Рейтинг.

В июле 2022 года только 19% людей считали, что Украина не выполняет обязательства перед ветеранами, а в сентябре 2023 года так считают 49% опрошенных. Там отмечают, что мнение о невыполнении обязательств распространено среди людей, которые не имеют родных или близких на фронте.

Сейчас смотрят

В Рейтинге обратили внимание, что 79% людей испытывают уважение к ветеранам. Согласно прошлому опросу, увеличилась с 6% до 18% доля тех, кто имеет противоположное мнение.

По результатам опроса, отмечают уменьшение в абсолютных оценках. В частности, в июле 2022 года 55% респондентов говорили о безоговорочном уважении со стороны общества к ветеранам, в сентябре 2023 года таких людей — только 25%.

Украинцы имеют высокое доверие к военным. Так, около 94% доверяют ВСУ, 94% — ветеранам полномасштабной войны, 93% — людям, которые участвовали в АТО (ООС). Этот показатель почти не зависит от региона и возраста.

Среди опрошенных около 96% людей готовы работать в одном коллективе с ветеранами. Еще 49% респондентов имеют среди близких людей тех, кто участвовал в военных действиях в Украине с 2014 до 2021 года. Около 65% — имеют близких, которые воюют с 24 февраля 2022 года.

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) среди 1 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех подконтрольных правительству областях Украины, где есть мобильная связь.

Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики. В Рейтинге отмечают, что ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Читайте также
В Госбюджете-2024 приоритетами будут оборона, ветераны и производство оружия в Украине – Зеленский
Володимир Зеленський

Война в Украине, Ветеран АТО, ветерани, Опрос, Рейтинг, українські військові, Українці
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Угрожали нацбезопасности: Болгария высылает священнослужителя РПЦ и двух белорусов
Болгарія - прапор
Германия не отказывается от передачи ракет Taurus, однако не может сделать это сейчас — Писториус
Уменьшается количество тех, кто считает, что Украина выполняет обязательства перед ветеранами — опрос
В Генштабе уточнили количество сбитых ракет во время ночной атаки РФ
ППО, ракета, ракети
Исчезла связь: в Токмаке прозвучало несколько громких взрывов
Вибух
Без помощи мы проиграем войну: что сказал Зеленский в Конгрессе США
Уменьшается количество тех, кто считает, что Украина выполняет обязательства перед ветеранами — опрос

Загрузка

Игры
Видео
Его похитили: отец пленника Самборского ТЦК рассказал новые детали

Двоих сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки Самбора на Львовщине задержали следователи Государственного бюро расследований. Их подозревают в незаконном содержании и избиении мужчины.

Оксана Ясницька
КАД*РОВ пока ЖИВ, а ВЕРТОЛЕТ Жеваго теперь служит ВСУ! Новости Факты ICTV за 20.09.2023
Уменьшается количество тех, кто считает, что Украина выполняет обязательства перед ветеранами — опрос
ГУР уже ЗНАЮТ об УДАРАХ по ЭНЕРГЕТИКЕ | Ситуация на Генассамблее ООН! Новости Факты ICTV за 20.09.2023
Уменьшается количество тех, кто считает, что Украина выполняет обязательства перед ветеранами — опрос
Премьера ФИЛЬМА “Евродонбас” и зерновой КОНФЛИКТ с Польшей! Новости Факты ICTV за 20.09.2023
Уменьшается количество тех, кто считает, что Украина выполняет обязательства перед ветеранами — опрос
Подрыв ТЕХНИКИ ВВС РФ в Подмосковье | Проблемы ЖЕНЩИН в рядах ВСУ | Новости Факты ICTV за 20.09.2023
Уменьшается количество тех, кто считает, что Украина выполняет обязательства перед ветеранами — опрос
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь