Уменьшается количество тех, кто считает, что Украина выполняет обязательства перед ветеранами — опрос

В сентябре уменьшилось до 33% количество украинцев, которые считают, что государство выполняет обязательства перед ветеранами полномасштабной войны. В январе 2023 года этот показатель составлял 53%, а в августе 2022 года — 69%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Образ ветеранов в украинском обществе, проведенного Украинским ветеранским фондом Министерства ветеранов и Социологической группой Рейтинг.

В июле 2022 года только 19% людей считали, что Украина не выполняет обязательства перед ветеранами, а в сентябре 2023 года так считают 49% опрошенных. Там отмечают, что мнение о невыполнении обязательств распространено среди людей, которые не имеют родных или близких на фронте.

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В Рейтинге обратили внимание, что 79% людей испытывают уважение к ветеранам. Согласно прошлому опросу, увеличилась с 6% до 18% доля тех, кто имеет противоположное мнение.

По результатам опроса, отмечают уменьшение в абсолютных оценках. В частности, в июле 2022 года 55% респондентов говорили о безоговорочном уважении со стороны общества к ветеранам, в сентябре 2023 года таких людей — только 25%.

Украинцы имеют высокое доверие к военным. Так, около 94% доверяют ВСУ, 94% — ветеранам полномасштабной войны, 93% — людям, которые участвовали в АТО (ООС). Этот показатель почти не зависит от региона и возраста.

Среди опрошенных около 96% людей готовы работать в одном коллективе с ветеранами. Еще 49% респондентов имеют среди близких людей тех, кто участвовал в военных действиях в Украине с 2014 до 2021 года. Около 65% — имеют близких, которые воюют с 24 февраля 2022 года.

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) среди 1 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех подконтрольных правительству областях Украины, где есть мобильная связь.

Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики. В Рейтинге отмечают, что ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

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