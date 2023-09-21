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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Зменшується кількість тих, хто вважає, що Україна виконує зобов’язання перед ветеранами – опитування

Українські військові, армія, ЗСУ, війна
Фото: Getty Images

У вересні зменшилася до 33% кількість українців, які вважають, що держава виконує зобов’язання перед ветеранами повномасштабної війни. У січні 2023 року цей показник становив 53%, а у серпні 2022 року – 69%.

Про це свідчать результати опитування Образ ветеранів в українському суспільстві, проведеного Українським ветеранським фондом Міністерства ветеранів та Соціологічною групою Рейтинг.

У липні 2022 року лише 19% людей вважали, що Україна не виконує зобов’язання перед ветеранами, а у вересні 2023 року так вважають 49% опитаних. Там зазначають, що думка про невиконання зобов’язань поширена серед людей, які не мають рідних чи близьких на фронті.

Зараз дивляться

У Рейтингу звернули увагу, що 79% людей відчувають повагу до ветеранів. Згідно з минулим опитуванням, збільшилася з 6% до 18% частка тих, хто має протилежну думку.

За результатами опитування, відзначають зменшення в абсолютних оцінках. Зокрема, у липні 2022 року 55% респондентів говорили про беззастережну повагу з боку суспільства до ветеранів, у вересні 2023 року таких людей – лише 25%.

Українці мають високу довіру до військових. Так, близько 94% довіряють ЗСУ, 94% – ветеранам повномасштабної війни, 93% – людям, які брали участь в АТО (ООС). Цей показник майже не залежить від регіону та віку.

Серед опитаних близько 96% людей готові працювати в одному колективі з ветеранами. Ще 49% респондентів мають серед близьких людей тих, хто брав участь у військових діях в Україні з 2014 до 2021 року. Близько 65% – мають близьких, які воюють з 24 лютого 2022 року.

Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) серед 1 тис. респондентів віком від 18 років і старше в усіх підконтрольних уряду областях України, де є мобільний зв’язок.

Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики. У Рейтингу зазначають, що помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 3,1%.

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Війна в Україні, Ветеран АТО, ветерани, Опитування, Рейтинг, українські військові, Українці
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