РФ концентрирует новые подразделения в Бахмуте и его окрестностях — заместитель комбата
После освобождения Андреевки и Клещиевки на Бахмутском направлении существенных изменений пока нет. Противник продолжает попытки малыми группами вклиниться в нашу оборону и выявить наши огневые позиции, а также пытается сконцентрировать новые подразделения в самом городе и на его окраинах.
Об оперативной ситуации на этом направлении в эфире телемарафона Єдині новини рассказал Алексей Тарасенко — заместитель командира батальона 5 отдельной штурмовой бригады ВСУ.
— Враг активно применяет как разведывательные, так и ударные БпЛА нового типа, пытается найти новые методы для поражения наших войск, однако средства радиоэлектронной борьбы достаточно эффективно с этим справляются. Стараемся отвечать на все вызовы со стороны противника, надежно держим оборону и проводим локальные штурмовые действия, — уточнил заместитель комбата.
По его словам, Силам обороны Украины под Бахмутом противостоят кадровые российские подразделения, в частности танковые и десантно-штурмовые, или же подразделения бывших армейских корпусов так называемой ДНР.
— То есть это люди, которые воюют с 2014-2015 годов. По тем военным, которых удалось захватить в плен, мы видим, что у противника очень разный личный состав — как хорошо подготовленный, так и только что мобилизованный. Такая сборная солянка из разных подразделений, — добавил Тарасенко.
При этом подчеркнул, что в основном это кадровые части ВС РФ, хотя часто и наполнены только что мобилизованными или людьми с тюремным прошлым.
Президент Украины Владимир Зеленский на днях в Вашингтоне заявил о намерениях Сил обороны деоккупировать захваченный российскими войсками Бахмут (Донецкая область) и еще два ключевых города.
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