РФ концентрує нові підрозділи у Бахмуті та його околицях – заступник комбата

Після звільнення Андріївки та Кліщіївки на Бахмутському напрямку суттєвим змін наразі немає. Противник продовжує спроби малими групами вклинитися в нашу оборону та виявити наші вогневі позиції, а також намагається сконцентрувати нові підрозділи в самому місті та на його околицях.

Про оперативну ситуацію на цьому напрямку в ефірі телемарафону Єдині новини розповів Олексій Тарасенко – заступник командира батальйону 5 окремої штурмової бригади ЗСУ.

– Ворог активно застосовує як розвідувальні, так і ударні БпЛА нового типу, намагається знайти нові методи для ураження наших військ, проте засоби радіоелектронної боротьби досить ефективно з цим справляються. Намагаємося відповідати на всі виклики з боку противника, надійно тримаємо оборону та проводимо локальні штурмові дії, – уточнив заступник комбата.

За його словами, Силам оборони України під Бахмутом протистоять кадрові російські підрозділи, зокрема танкові та десантно-штурмові, або ж підрозділи колишніх армійських корпусів так званої ДНР.

Зараз дивляться

– Тобто це люди, які воюють з 2014-2015 років. По тих військових, яких вдалося захопити в полон, ми бачимо, що у противника дуже різний особовий склад – як добре підготовлений, так і щойно мобілізований. Така збірна солянка із різних підрозділів, – додав Тарасенко.

Водночас наголосив, що переважно це кадрові частини ЗС РФ, хоча й часто наповнені щойно мобілізованими або ж людьми з тюремним минулим.

Президент України Володимир Зеленський днями у Вашингтоні заявив про наміри Сил оборони деокупувати захоплений російськими військами Бахмут (Донецька область) і ще два ключові міста.

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