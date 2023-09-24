Россияне собрали большую группировку для удержания Бахмута, но есть нюанс – Черник

На Лимано-Купянском направлении россияне накопили группировку численностью 110 тысяч военных, чтобы удержать Бахмут. Однако эти силы не имеют достаточного количества тяжелой техники, что ставит под сомнение их планы.

Об этом в интервью изданию OBOZREVATEL рассказал военный эксперт Петр Черник.

— Такое может быть. Не нужно недооценивать врага. 110 тысяч человек – это невероятно много. Объясню, почему они это делают. Все из-за Бахмута. Сдать они его не могут, и понятно почему. Будут сражаться до последнего патрона, до последнего солдата. Как они мыслят? Не могут дальше продвинуться, Бахмут нужно держать, нужно создавать точку давления, куда, по их логике, мы будем снимать силы и средства с Бахмутского плацдарма. Это логично, — отметил аналитик.

В то же время, по словам эксперта, эту сконцентрированную силу необходимо обеспечить нормальной техникой. Аналитик напомнил, что “суто по книжке” 40-тысячный корпус требует 725 танков, 2,5 тысячи бронированных машин, тысячу стволов артиллерии и реактивных систем залпового огня.

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Петр Черник отметил, что россияне не имеют такого количества техники.

— Если найдут на 100 тыс. 500 танков, это будет хорошо. Открытые источники говорят, что у них едва 500 бронированных машин, а нужно 5 тыс. И нужно 2 тыс. стволов. Нет этого. Если выйдут на показатели в 50% снабжения техникой, это для них будет фантастика. Но есть нюанс. Бахмут они брали не техникой, а пехотой, и 100 тыс. – это много. Мы справились в Бахмуте? Справились. Мы их уничтожили. Дальше Бахмута они продвинуться не могут. Но 100 тыс. – это многовато, их тоже придется уничтожать, — отметил эксперт.

Аналитик также советует не бояться частичных успехов врага. Он напомнил, что ни во время одной войны в мире не случалось так, “чтобы одни бесконечно наступали, а другие бесконечно отступали” — даже те, кто терпят стратегическое поражение, все равно наступают и могут иметь успех.

— Вторая мировая война, 1944-1945 год. Немцы еще под Сталинградом поняли, что им конец, но решили сражаться насмерть. Арденнская операция, так называемый Арденнский выступ в сторону юго-западной Бельгии. Они тогда прорвали оборону США на 100 км. Это был серьезный успех. Но ход войны это не изменило. И у россиян могут быть какие-то частичные успехи, и это надо спокойно принимать. Бои и сражения могут быть проиграны. Важно выиграть войну, — отметил аналитик.

Напомним, в середине сентября Силы обороны освободили села Андреевка и Клищеевка и вплотную приблизились к Бахмуту.

Президент Владимир Зеленский заявил о намерении ВСУ освободить Бахмут от россиян.

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