Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В Дрогобыче – три прилета: куда попали российские ракеты
Срочно
В результате ракетной атаки по Кременчугу пострадали более 30 человек, есть погибший
В центре Ивано-Франковска произошла массовая драка: полиция задержала некоторых участников
Обломки ракет упали в нескольких районах Киева: среди пострадавших – дети
Со 2 по 5 этажи разрушены: в Черкассах из-под завалов отеля спасают людей
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

В Крыму снова сообщают о взрывах

Вибух

В воскресенье, 24 сентября, во временно оккупированном Севастополе раздались звуки взрывов.

В сети публикуют фото, где видно столб дыма.

В Крыму снова сообщают о взрывах

Nexta Live

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в районе улицы Сапунгорской в Балаклавском районе горит сухая растительность.

Сейчас смотрят

— По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Ориентировочная площадь пожара составляет 3500 квадратных метров, — говорится в сообщении.

22 сентября в оккупированном Севастополе раздались мощные взрывы, ракеты попали в штаб Черноморского флота РФ. Впоследствии появилось видео пожара в здании.

По данным Сил специальных операций, удар по штабу ЧФ РФ нанесли именно в тот момент, когда там на совещание собралось руководство российского флота. В ССО сообщили о десятках погибших и раненых оккупантов, среди которых и высший руководящий состав Черноморского флота РФ.

Читайте также
После ударов по Крыму коллаборанты поняли, что пора бежать — ВМС ВСУ
керченський міст

Война в Украине, Крым, Севастополь
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Спикер Палаты представителей сохранит $300 млн помощи Украине в проекте финансирования Пентагона
В Крыму снова сообщают о взрывах
Диверсанты уничтожили 5 единиц автотехники под Москвой и в Калуге — ГУР
вибух дим
Собираться нельзя, телефоны будут прослушивать: в оккупированной Донецкой области ввели ряд запретов
російські окупанти
В Токмаке — прилеты. Из-за работы ПВО оккупантов есть травмированные
вибух дим
РФ ударила из артиллерии по Херсону: что известно о пострадавших
В Крыму снова сообщают о взрывах

Загрузка

Игры
Видео
Его похитили: отец пленника Самборского ТЦК рассказал новые детали

Двоих сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки Самбора на Львовщине задержали следователи Государственного бюро расследований. Их подозревают в незаконном содержании и избиении мужчины.

Оксана Ясницька
Зеленский в США: встречи, скандалы, договоренности
В Крыму снова сообщают о взрывах
ВСУ прорвали главную линию обороны оккупантов | База от Ермака! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
В Крыму снова сообщают о взрывах
Офицер сдавал тепловизоры в ломбард | Минэнерго прогнозирует блэкауты! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
В Крыму снова сообщают о взрывах
Экспорт горючего в РФ — все! Ущерб ракетного удара 21.09.2023 | Новости Факты ICTV за 22.09.2023
В Крыму снова сообщают о взрывах
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь