В Крыму снова сообщают о взрывах

В воскресенье, 24 сентября, во временно оккупированном Севастополе раздались звуки взрывов.

В сети публикуют фото, где видно столб дыма.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в районе улицы Сапунгорской в Балаклавском районе горит сухая растительность.

Сейчас смотрят

— По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Ориентировочная площадь пожара составляет 3500 квадратных метров, — говорится в сообщении.

22 сентября в оккупированном Севастополе раздались мощные взрывы, ракеты попали в штаб Черноморского флота РФ. Впоследствии появилось видео пожара в здании.

По данным Сил специальных операций, удар по штабу ЧФ РФ нанесли именно в тот момент, когда там на совещание собралось руководство российского флота. В ССО сообщили о десятках погибших и раненых оккупантов, среди которых и высший руководящий состав Черноморского флота РФ.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.