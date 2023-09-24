В Крыму снова сообщают о взрывах
В воскресенье, 24 сентября, во временно оккупированном Севастополе раздались звуки взрывов.
В сети публикуют фото, где видно столб дыма.
Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в районе улицы Сапунгорской в Балаклавском районе горит сухая растительность.
— По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Ориентировочная площадь пожара составляет 3500 квадратных метров, — говорится в сообщении.
22 сентября в оккупированном Севастополе раздались мощные взрывы, ракеты попали в штаб Черноморского флота РФ. Впоследствии появилось видео пожара в здании.
По данным Сил специальных операций, удар по штабу ЧФ РФ нанесли именно в тот момент, когда там на совещание собралось руководство российского флота. В ССО сообщили о десятках погибших и раненых оккупантов, среди которых и высший руководящий состав Черноморского флота РФ.
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