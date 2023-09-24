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После ударов по Крыму коллаборанты поняли, что пора бежать — ВМС ВСУ

керченський міст
Фото: Getty Images

После успешных ударов по Крыму некоторые коллаборанты поняли, что пора переезжать с оккупированного полуострова.

Об этом сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона Єдині новини.

— Мы же все имеем там знакомых (в Крыму, — РЕД.), и некоторые коллаборанты уже поняли, что надо куда-то перемещаться, — сказал он.

Плетенчук отметил, что россияне будут скрывать потери после удара по штабу Черноморского флота РФ.

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— Но если речь будет идти о высокопоставленных чиновниках командования Военно-морского флота ЧФ РФ, то эти некрологи рано или поздно обязательно появятся. Что касается непосредственно корабельного состава, то сейчас не можем сказать, что есть какие-то особые новости по этому поводу, — добавил спикер.

22 сентября в оккупированном Севастополе раздались мощные взрывы, ракеты попали в штаб Черноморского флота РФ. Впоследствии появилось видео пожара в здании.

По данным Сил специальных операций, удар по штабу ЧФ РФ нанесли именно в тот момент, когда там на совещание собралось руководство российского флота. В ССО сообщили о десятках погибших и раненых оккупантов, среди которых и высший руководящий состав Черноморского флота РФ.

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Источник: телемарафон

ВМС України, Крым, Черное море
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