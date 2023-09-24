В Криму знову повідомляють про вибухи

У неділю, 24 вересня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали звуки вибухів.

У мережі публікують фото, де видно стовп диму.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що у районі вулиці Сапунгорської в Балаклавському районі горить суха рослинність.

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– За попередньою інформацією, причиною загоряння стало необережне поводження з вогнем. Орієнтовна площа пожежі становить 3500 квадратних метрів, – йдеться у повідомленні.

22 вересня в окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи, ракети влучили в штаб Чорноморського флоту РФ. Згодом з’явилося відео пожежі у будівлі.

За даними Сил спеціальних операцій, удар по штабу ЧФ РФ завдали саме в той момент, коли там на нараду зібралося керівництво російського флоту. В ССО повідомили про десятки загиблих і поранених окупантів, серед яких і вищий керівний склад Чорноморського флоту РФ.

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