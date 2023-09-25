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РФ пытается сдержать продвижение ВСУ контратаками, но они непродуманные и неудачные — британская разведка

Російські окупанти
Фото: Getty Images

Чтобы сдержать наступление Сил обороны Украины войска РФ проводят локальные контратаки. Так, в течение последней недели россияне пытались ударить на Ореховском и Бахмутском направлениях.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Отмечено, что на обоих направлениях украинские защитники отбили российские атаки и удержали недавно освобожденные территории.

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Британская разведка указывает, что комментарии, опубликованные российским военным обществом, свидетельствуют о глубоком разочаровании среди тех, кто участвовал в этих контратаках, особенно возле Бахмута.

В сообщениях говорится о “непродуманных” наступательных действиях, отсутствии артиллерийской поддержки и больших жертвах.

— За последние девять месяцев российские войска в Украине доказали, что способны проводить устойчивые оборонительные операции. Однако они продолжают демонстрировать лишь минимальную способность к наступлению, — говорится в отчете британского ведомства.

Ранее стало известно, что в Украину прибыли первые американские танки Abrams.

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Бахмут, Война в Украине, Донецкая область, Запорожская область
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