РФ намагається стримати просування ЗСУ контратаками, але вони непродумані й невдалі – британська розвідка
Щоб стримати наступ Сил оборони України, війська РФ проводять локальні контратаки. Так, протягом останнього тижня росіяни намагалися вдарити на Оріхівському і Бахмутському напрямках.
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.
Зазначено, що на обох напрямках українські захисники відбили російські атаки та утримали нещодавно звільнені території.
Британська розвідка вказує, що коментарі, опубліковані російським військовим товариством, свідчать про глибоке розчарування серед тих, хто брав участь у цих контратаках, особливо біля Бахмута.
У повідомленнях йдеться про “непродумані” наступальні дії, відсутність артилерійської підтримки і великі жертви.
– За останні дев’ять місяців російські війська в Україні довели, що здатні проводити стійкі оборонні операції. Однак вони продовжують демонструвати лише мінімальну здатність до наступу, – йдеться у звіті британського відомства.
Раніше стало відомо, що в Україну прибули перші американські танки Abrams.
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