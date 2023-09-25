РФ намагається стримати просування ЗСУ контратаками, але вони непродумані й невдалі – британська розвідка

Щоб стримати наступ Сил оборони України, війська РФ проводять локальні контратаки. Так, протягом останнього тижня росіяни намагалися вдарити на Оріхівському і Бахмутському напрямках.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

Зазначено, що на обох напрямках українські захисники відбили російські атаки та утримали нещодавно звільнені території.

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Британська розвідка вказує, що коментарі, опубліковані російським військовим товариством, свідчать про глибоке розчарування серед тих, хто брав участь у цих контратаках, особливо біля Бахмута.

У повідомленнях йдеться про “непродумані” наступальні дії, відсутність артилерійської підтримки і великі жертви.

– За останні дев’ять місяців російські війська в Україні довели, що здатні проводити стійкі оборонні операції. Однак вони продовжують демонструвати лише мінімальну здатність до наступу, – йдеться у звіті британського відомства.

Раніше стало відомо, що в Україну прибули перші американські танки Abrams.

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