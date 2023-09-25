Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
Внаслідок ракетної атаки по Кременчуку постраждали понад 30 людей, є загиблий
У центрі Івано-Франківська сталася масова бійка: поліція затримала деяких учасників
Залишив військову частину і просив зловити його: у Харкові затримали втікача
В Україні введуть бальну систему нарахування пенсій у 2024 році: як це працюватиме
Вибрався з Азовсталі та пройшов 200 км пішки: військовий розповів, як врятувався від полону
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

РФ намагається стримати просування ЗСУ контратаками, але вони непродумані й невдалі – британська розвідка

Російські окупанти
Фото: Getty Images

Щоб стримати наступ Сил оборони України, війська РФ проводять локальні контратаки. Так, протягом останнього тижня росіяни намагалися вдарити на Оріхівському і Бахмутському напрямках.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

Зазначено, що на обох напрямках українські захисники відбили російські атаки та утримали нещодавно звільнені території.

Зараз дивляться

Британська розвідка вказує, що коментарі, опубліковані російським військовим товариством, свідчать про глибоке розчарування серед тих, хто брав участь у цих контратаках, особливо біля Бахмута.

У повідомленнях йдеться про “непродумані” наступальні дії, відсутність артилерійської підтримки і великі жертви.

– За останні дев’ять місяців російські війська в Україні довели, що здатні проводити стійкі оборонні операції. Однак вони продовжують демонструвати лише мінімальну здатність до наступу, – йдеться у звіті британського відомства.

Раніше стало відомо, що в Україну прибули перші американські танки Abrams.

Читайте також
Прикордонники відбили спробу росіян проникнути на Харківщину і звести укріплення
РФ намагається стримати просування ЗСУ контратаками, але вони непродумані й невдалі – британська розвідка

Бахмут, Війна в Україні, Донецька область, Запорізька область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
РФ більше не отримуватиме авторські виплати з України: суд ухвалив рішення
РФ намагається стримати просування ЗСУ контратаками, але вони непродумані й невдалі – британська розвідка
Після ракетної атаки по Одесі у Придністров’ї нібито впали уламки – ЗМІ
у Придністров'ї нібито впали уламки ракети
У Криму ліквідовано командувача Чорноморського флоту РФ – ССО
РФ намагається стримати просування ЗСУ контратаками, але вони непродумані й невдалі – британська розвідка
Прикордонники відбили спробу росіян проникнути на Харківщину і звести укріплення
РФ намагається стримати просування ЗСУ контратаками, але вони непродумані й невдалі – британська розвідка
Удар по морвокзалу, готелю та зерносховищу Одеси: під завалами знайшли тіла двох людей
Обстріл Одеси 25 вересня 2023

Завантаження

Ігри
Відео
Політика
Зеленський в США: зустрічі, скандали, домовленості

Дуже важливий візит і дуже вагомі результати – так охарактеризував поїздку до Америки президент України Володимир Зеленський. Після зустрічі з Джо Байденом  і його командою, котра завершилася пізно ввечері за Київським часом, можна говорити про новий оборонний пакет на 325 мільйонів доларів – це засоби ППО, артилерія, снаряди.

Олена Фроляк
ЗСУ прорвали головну лінію оборони окупантів | База від Єрмака! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
РФ намагається стримати просування ЗСУ контратаками, але вони непродумані й невдалі – британська розвідка
Офіцер здавав тепловізори в ломбард | Міненерго прогнозує блекаути! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
РФ намагається стримати просування ЗСУ контратаками, але вони непродумані й невдалі – британська розвідка
Експорт пального в РФ — всьо! Збитки ракетного удару 21.09.2023 | Новини Факти ICTV за 22.09.2023
РФ намагається стримати просування ЗСУ контратаками, але вони непродумані й невдалі – британська розвідка
ДНК для свекрухи та історія хлопчика, який ледь не втратив життя! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
РФ намагається стримати просування ЗСУ контратаками, але вони непродумані й невдалі – британська розвідка
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь