Пограничники отбили попытку россиян проникнуть в Харьковскую область и возвести укрепления
В Купянском районе Харьковской области пограничники вместе с бойцами ВСУ вытеснили оккупантов за пределы Украины.
Об этом сообщила Госпогранслужба.
Указано, что строя линию фортификаций на российской стороне, захватчики проникли на территорию Украины и начали возводить укрепления вблизи границы.
Разведчики вычислили время, когда на наблюдательном пункте и возле него на украинской территории находилось около полутора десятков россиян.
— Нескольких захватчиков ликвидировали пограничные снайперы, а когда враги начали убегать с территории Украины, наши защитники открыли огонь из танков и минометов, — рассказали в ГПСУ.
Ранее в плен к украинским пограничникам попал бывший мэр российского города Чайковский в Пермском крае РФ.
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