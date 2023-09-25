Пограничники отбили попытку россиян проникнуть в Харьковскую область и возвести укрепления

В Купянском районе Харьковской области пограничники вместе с бойцами ВСУ вытеснили оккупантов за пределы Украины.

Об этом сообщила Госпогранслужба.

Указано, что строя линию фортификаций на российской стороне, захватчики проникли на территорию Украины и начали возводить укрепления вблизи границы.

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Разведчики вычислили время, когда на наблюдательном пункте и возле него на украинской территории находилось около полутора десятков россиян.

— Нескольких захватчиков ликвидировали пограничные снайперы, а когда враги начали убегать с территории Украины, наши защитники открыли огонь из танков и минометов, — рассказали в ГПСУ.

Ранее в плен к украинским пограничникам попал бывший мэр российского города Чайковский в Пермском крае РФ.

Источник : Госпогранслужба

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