Не явился из-за тревоги: мужчине дали 3 года за уклонение от мобилизации

Дрогобычский горрайонный суд Львовской области отправил за решетку на 3 года мужчину за уклонение от мобилизации. Подсудимый не смог приехать в ТЦК и СП (ранее военкомат. – Ред.) в указанное в повестке время из-за воздушной тревоги. После он еще несколько раз приезжал в ТЦК по разным повесткам, но его не мобилизовали, а позже возбудили уголовное дело за уклонение от воинской службы.

28-летнему Владимиру Б. суд присудил 3 года тюрьмы за то, что он уклонился от мобилизации. Решение приняла судья Дрогобычского городского районного суда Львовской области Руслана Курус в сентябре 2023 года.

В приговоре отмечается, что в октябре 2022 года Владимир прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к службе. Уже 12 октября он получил повестку о необходимости явиться в ТЦК для отправки в воинскую часть. Но в указанное время Владимир не пришел, чем уклонился от призыва. Против него возбудили уголовное дело.

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Сам мужчина рассказал, что 26 октября 2022 года должен был прийти в ТЦК в указанное в повестке время, однако тогда во Львовской области была воздушная тревога. Владимир заявил, что он живет в Бориславе и после отбоя воздушной тревоги уже не смог добраться в Дрогобыч из-за отсутствия транспорта.

Поскольку в повестке было определено время, когда он должен был прибыть в центр комплектования, но в это время была тревога, что объективно сделало невозможным его прибытие, а потому прибыть в центр в другое, чем определено в повестке время, у него обязанности не было, — написали объяснение мужчины в приговоре суда.

Далее Владимир получал повестку прийти в ТЦК и СП 3 марта 2023 года, но тогда также была тревога и мужчину не впустили внутрь. На 8 марта 2023 года ему выписали еще одну повестку. Однако в этот день ему сообщили, что против него открыли уголовное дело, поэтому мобилизовать его уже не могут.

Владимир рассказал, что получил ориентировочно 5 повесток, приходил в ТЦК, однако его так и не мобилизовали. Мужчина убежден, что “вся ответственность за это лежит исключительно на должностных лицах РТЦК”.

По данным судьи, Владимир уклонялся от суда и был объявлен в розыск. Поэтому его признали виновным в уклонении от мобилизации и приговорили к 3 годам тюрьмы. Мужчина имеет право подать апелляцию.

Напомним, СБУ ликвидировала еще семь схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины.

С начала сентября на Закарпатье поймали почти 250 уклонистов от мобилизации.

О мобилизации аспирантов и будут ли их призывать в 2023 году – читайте в материале Факты ICTV.

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