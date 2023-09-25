Мобилизация аспирантов 2023: что известно и как поступать, если вручают повестку

В Украине снова продлили военное положение – до 15 ноября 2023 года. Это означает, что военнообязанные украинцы и резервисты от 18 до 60 лет подлежат мобилизации. Что известно о мобилизации аспирантов и будут ли их призывать в 2023 году – читайте в материале.

Мобилизация аспирантов 2023: будут ли призывать в этом году

Юрист и адвокат Ростислав Кравец отмечает, что на сегодняшний день никаких изменений в законодательстве по этому вопросу не произошло. В любом случае изменения не имеют обратного действия во времени, и даже если они были, то основания для мобилизации аспирантов отсутствуют.

Потому аспиранты имеют право на отсрочку от мобилизации. Конечно, их могут мобилизовать.

Очень часто случаются ситуации, когда людей, приходящих в ТЦК или ВЛК, просто обманывают. Им говорят, чтобы те скорее подписали бумаги, аспиранты не читают, что подписывают, и получается, что отказываются от отсрочки по мобилизации и соглашаются на службу.

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Таких случаев за последнее время в нашей стране очень много. В таких случаях люди по нескольку дней могут находиться в ТЦК. Если работники ТЦК действуют незаконно, желательно, чтобы родственники нашли адвоката, а тот обратился в суд, в юрисдикции которого находится этот ТЦК, с требованием освободить лицо от незаконного задержания.

Суды в этом случае заставляют работников ТЦК доставлять этих лиц в суд – тогда людей отпускают. Полиция, к сожалению, не часто помогает. Но в любом случае, я советовал бы обратиться и в центральные органы исполнительного совета, ведь таким образом они все это зафиксируют, добавил эксперт.

Что делать, если аспиранту дают повестку

От получения повестки юрист отказываться не рекомендует, аспирант может ее взять. Однако вопрос в том, что непосредственно об этой повестке можно просто сообщить ТЦК в письменной форме, что у него отсрочка от мобилизации. И таким образом уже идти по этой повестке.

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