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Валерій Савицький, редактор стрічки

Не з’явився через тривогу: чоловіку дали 3 роки за ухилення від мобілізації

Суд
Фото: Pixabay

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області ув’язнив на 3 роки чоловіка за ухилення від мобілізації. Підсудний не зміг приїхати до ТЦК (раніше військкомат. – Ред.) у вказаний в повістці час через повітряну тривогу. Опісля він ще кілька разів приїжджав до ТЦК по різних повістках, але його не мобілізували, а опісля порушили кримінальну справу за ухилення від військової служби.

28-річного Володимира Б. суд ув’язнив на 3 роки тюрми через те, що він ухилився від мобілізації. Рішення ухвалила суддя Дрогобицького міського районного суду Львівської області Руслана Курус у вересні 2023 року.

У вироку зазначається, що у жовтні 2022 року Володимир пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до служби. Вже 12 жовтня він отримав повістку про необхідність з’явитися у ТЦК для відправки у військову частину. Однак у вказаний час Володимир не прийшов, чим ухилився від призову. Проти нього порушили кримінальну справу.

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Сам чоловік розповів, що 26 жовтня 2022 року мав прийти до ТЦК і СП у зазначений в повістці час, однак тоді у Львівській області була повітряна тривога. Володимир заявив, що він живе у Бориславі й після відбою повітряної тривоги вже не зміг добратись у Дрогобич через відсутність транспорту.

Оскільки у повістці був визначений час, коли він мав прибути до центру комплектування, однак в цей час була тривога, що об’єктивно унеможливило його прибуття, а тому прибути до центру в інший, ніж визначено у повістці час, у нього обов’язку не було, – написали пояснення чоловіка у вироку суду.

Далі Володимир отримував повістку прийти до ТЦК та СП 3 березня 2023 року, однак тоді теж була тривога і чоловіка не впустили всередину. На 8 березня 2023 року йому виписали ще одну повістку. Однак у цей день йому повідомили, що проти нього відкрили кримінальну справу, тому мобілізувати його вже не можуть.

Володимир розповів, що отримав орієнтовно 5 повісток, приходив до ТЦК, однак його так і не мобілізували. Чоловік переконаний, що “вся відповідальність за це лежить виключно на посадових особах РТЦК”.

За даними судді, Володимир ухилявся від суду та був оголошений у розшук. Тому його визнали винним в ухиленні від мобілізації та засудили до 3 років тюрми. Чоловік має право подати апеляцію.

Нагадаємо, СБУ ліквідувала ще сім схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України.

З початку вересня на Закарпатті затримали майже 250 ухилянтів від мобілізації.

Про мобілізацію аспірантів та чи будуть їх призивати у 2023 році – читайте в матеріалі Факти ICTV.

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військкомат, мобілізація, Суд
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